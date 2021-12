„U” Cluj pregătește transferuri importante în iarnă. Trei jucători vor pleca de la echipă

Universitatea Cluj se pregătește de mutări importante în iarnă și va încerca cu orice preț să promoveze în Liga 1.

„U” Cluj pregătește transferuri importante în iarnă. Trei jucători vor pleca de la echipă

Trupa antrenată de Erik Lincar a încheiat anul calendaristic pe locul al treilea în clasamentul din Liga a 2-a, fiind la 9 puncte de liderul Petrolul.

Conform site-ului Liga a 2-a.ro, de la Universitatea Cluj au șanse mari să plece Albert Voinea, Iaser Țurca și Daniel Novac. Cei trei jucători ar putea să fie urmați și de Ciobanu și Răducanu, dar viitorul celor doi nu este 100% decis.

Lincar vrea 4-5 transferuri

Universitatea Cluj caută în această perioadă să se întărească în mai multe zone ale terenului. Lincar și-ar dori cel puțin un fundaș, un atacant și doi mijlocași. Marea problemă pentru Universitatea Cluj a fost faza de atac în cele 16 meciuri.

„Șepcile Roșii” au marcat doar 25 de goluri până acum, în condițiile în care Petrolul, Hermannstadt și Buzău au dat toate peste 33 de goluri.

„S-ar putea să încercăm și mai mult de patru-cinci transferuri. Petrolul, de exemplu, am văzut că are un lot numeros, iar noi, din păcate, nu am reușit să facem asta, mai ales că am transformat această echipă în proporție de 80 la sută în vară. Acum, dacă vom avea resursele necesare și vom găsi jucătorii potriviți, va trebui să facem transferuri”, a declarat Erik Lincar după partida cu Petrolul, pierdută de ”U” Cluj la limită, cu 0-1.

CITEȘTE ȘI: