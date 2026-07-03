El e atacantul din El Salvador pe care a pus ochii CFR Cluj!

CFR Cluj a rezolvat până acum patru transferuri, însă campania de achiziții este departe de a se încheia.

CFR Cluj a pus ochii pe un atacant din El Salvador / Foto: CFR 1907 Cluj Facebook

Ardelenii au ajuns la un acord până acum cu patru jucători: este vorba despre portarul Andre Moreira, fundașul Renato Pantalon și mijlocașii Igor Savic și Yuval Sade.

După ce și-au asigurat și serviciile fundașului Marian Huja pentru sezonul viitor, singurul post rămas descoperit în lotul lui Antonio Folha este cel de atacant, acolo unde ardelenii îl au doar pe Luka Zahovic.

Titularul din jumătatea a doua a sezonului, Alibek Aliev s-a despărțit de CFR în această vară, astfel că vișiniii au pus ochii acum pe alt vârf de atac. Potrivit GSP, alesul este Mauricio Emerson, un jucător în vârstă de 23 de ani, născut în El Salvador.

Până acum, el nu a bifat nicio experiență în străinătate. Ar urma să ajungă la Cluj în zilele următoare pentru a efectua vizita medicală și a se alătura lotului condus de Antonio Folha.

1,83 metri are Mauricio Emerson, cel care a bifat 13 selecții pentru naționala țării sale

400.000 de euro este cota sa de piață, potrivit Transfermarkt

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