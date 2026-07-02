Transferul lui Anderson Ceara la CFR Cluj a căzut în ultimul moment!

După ce a fost în negocieri avansate cu FCSB dar nu a ajuns la un acord cu roş-albaştrii, Anderson Ceara a fost contactat de cei de la CFR Cluj.

Anderson Ceara (stânga) a fost dorit de CFR Cluj / Foto: FK Csikszereda Facebook

CFR Cluj şi Csikszereda păreau să fi ajuns la un acord pentru transferul jucătorului în Gruia începând din această vară.

Brazilianul urma să efectueze vizita medicală şi, dacă situaţia sa era în regulă, avea să semneze cu fosta campioană a României.

Potrivit Digi Sport, transferul a căzut pe ultima sută de metri, cel mai probabil din cauza problemelor medicale. Ceara a fost în discuţii avansate şi cu FCSB în această vară, însă transferul a căzut după ce i-au fost descoperite nereguli la ambii genunchi.

„Am fost contactați de CFR. Le-am trimis ceea ce am cere pentru transfer, iar acum așteptăm răspunsul. Mă repet. Nu suntem disperați să vindem cu orice preț. Am avut acum două amicale și Anderson 'accidentatul' a dat randament chiar bun”, spunea Zoltan Szondy, președintele lui Csikszereda, pentru sursa citată.

În vârstă de 27 de ani, Anderson Ceara a impresionat în primul său sezon în Superligă, în care a marcat 6 goluri și a livrat 7 pase decisive în 38 de meciuri.

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