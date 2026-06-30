CFR Cluj a mai vândut un jucător în această vară: „Cluburile s-au înțeles, e o simplă formalitate”

CFR Cluj a mai vândut un jucător în această perioadă de mercato. Leo Bolgado (27 de ani) nu va mai continua în Gruia și în stagiunea următoare.

Leo Bolgado a fost vândut de CFR Cluj / Foto: CFR 1907 Cluj Facebook

Leo Bolgado și-a încheiat aventura la CFR Cluj! Revenit în Gruia după împrumutul la Rapid, brazilianul nu va rămâne în Superligă și în sezonul următor.

Potrivit Prima Sport, Leo Bolgado a fost vândut de CFR Cluj la o echipă din străinătate. „Actele sunt semnate, sunt în desfășurare să fie înregistrate. Cluburile s-au înțeles, e o simplă formalitate până se oficializează transferul”, anunță sursa citată.

Leo Bolgado a ajuns în România în urmă cu doi ani, când a fost cumpărat pentru 600.000 de euro de la Leixoes. Jucătorul a disputat 52 de meciuri pentru CFR Cluj, timp în care a marcat de 4 ori. La începutul sezonului trecut, fundaşul a fost cedat sub formă de împrumut la Rapid.

În Giuleşti, însă, brazilianul n-a avut efectul scontat. A fost folosit în doar 13 meciuri, fiind în majoritatea timpului lăsat fie pe banca de rezerve, fie a fost accidentat.

Conform contractului, el trebuia să revină în această vară la CFR, însă nu va fi păstrat în lotul lui Antonio Folha pentru sezonul următor.

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