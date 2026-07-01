Mutu, atac la antrenorii străini din Superligă: „N-am auzit de ei”

Adrian Mutu (47 de ani), fost antrenor la CFR Cluj, a avut un discurs dur la adresa antrenorilor străini veniți în ultima perioadă în România.

Adrian Mutu a fost antrenor la CFR Cluj între ianuarie - aprilie 2024 / Foto: CFR 1907 Cluj Facebook

Adrian Mutu (47 de ani), fost antrenor la CFR Cluj, a avut un discurs dur la adresa antrenorilor străini veniți în ultima perioadă în România.

Printre aceștia se numără chiar și actualul tehnician al ardelenilor, Antonio Folha.

„E moda antrenorilor străini în România, e portughezul ăsta la Craiova, dar e şi mare meritul lui Mirel la titlu. Sunt aduşi şi directori sportivi străini. Nu înţeleg, de ce nu sunt buni românii? Antrenorii ăştia sunt no-name, au fost toţi secunzi. N-am auzit de nici unul dintre antrenorii care au venit acum, nici ca jucători, nici ca antrenori.

Nu mă refer la Mandorlini sau Bergodi, ei au fost mari. Cei care au venit acum au nevoie de timp, să vedem. Ei ştiu exact ce se întâmplă aici, sunt informaţi la zi aşa cam cu ce se întâmplă cu echipele noastre. E şi vina noastră, a antrenorilor români.”, a spus Mutu, potrivit Digi Sport.

Fără echipă de un an!

Ultima echipă antrenată de Mutu a fost Petrolul Ploiești, în urmă cu un an și trei luni.

După ce şi-a încheiat socotelile cu ploieştenii, Mutu nu s-a grăbit să mai revină pe bancă şi a ales să se ocupe de propria Academie pe care o deţine în centrul Bucureştiului.

Fostul atacant al Naţionalei a recunoscut că a avut oferte de a reveni în fotbal şi unele chiar de la cluburi din Italia, însă negocierile nu s-au finalizat.

„Am avut ceva din Serie B, vara asta. Am fost în discuţii avansate, pot spune, dar nu s-au concretizat. Mai sunt şi alţi antrenori, poate mai valoroşi, care stau de ceva timp. E greu pentru antrenorii români, să nu ne luăm după performanţa lui Cristi Chivu. El e excepţia de la regulă.

Lui Răzvan Lucescu şi tatălui său le-a fost greu să ajungă acolo. E greu pentru un antrenor român să intre în Europa care contează. În Asia, prin Grecia, Cipru mai suntem. Dacă te uiţi, vezi tot felul de antrenori sârbi, croaţi, nu ştiu cine îi promovează.

Săptămâna trecută am avut o ofertă din Liga 2 în străinătate. Bani foarte puţini, risc foarte mare, rişti să stai 4 meciuri maxim, clauze peste clauze, contracte ca să pierzi numai tu. Multe clauze ciudate. Tot felul de condiţii ciudate. E foarte greu. Am o situaţie bună aici, am academia, de ce aş pleca la risc foarte mare, la liga a doua?", a încheiat Adrian Mutu.

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