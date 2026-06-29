Blănuță va fi adversarul Universității Cluj! Dynamo Kiev a luat decizia în cazul atacantului

Vladislav Blănuţă (24 de ani) n-a avut impactul aşteptat după transferul la Dynamo Kiev, însă cariera sa ar putea lua o întorsătură neaşteptată.

Vladislav Blănuță ar putea fi adversarul Universității Cluj / Foto: FC Universitatea Cluj Facebook

Atacantul român a avut parte de o experienţă nefericită până acum în Ucraina. După ce s-a transferat la Dynamo Kiev, fanii echipei au descoperit postări pro-ruse pe contul său de TikTok şi a fost luat în colimator de suporterii fostei echipei lui Mircea Lucescu.

A bifat doar şapte meciuri în ediţia recent încheiată, fără să contribuie la vreo reuşită a echipei sale, şi părea să fie pe picior de plecare de la Kiev.

Cu toate acestea, situaţia sa ar putea lua o întorsătură neaşteptată şi ar putea rămâne în ţara vecină şi în sezonul viitor.

Blănuţă a fost chemat în cantonamentul echipei şi pare că va fi o soluţie pentru antrenorul Igor Kostyuk, astfel că ar putea deveni adversarul Universităţii Cluj, fosta sa echipă, în preliminariile Europa League.

„În cantonamentul echipei a revenit atacantul Vladislav Blănuţă, care a lipsit de la o parte a stagiului de pregătire şi nu a evoluat în câteva meciuri amicale.

Serviciul de presă al clubului din Kiev a anunţat că atacantul în vârstă de 24 de ani a participat la încălzire, după care s-a limitat la o alergare uşoară în jurul terenului”, au anunţat jurnaliştii de la sport.ua.

Blănuţă a fost cumpărat cu 2 milioane de euro de la FCU Craiova 1948 în vara anului trecut.

Acum, conform presei locale, ucrainienii ar accepta şi o ofertă mai mică în schimbul său. Cadiz şi Dinamo Bucureşti au fost două dintre echipele interesate de serviciile sale.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: