„U” Cluj a reluat negocierile cu Nicolae Stanciu pentru o revenire în Superligă!

Universitatea Cluj speră să reușească o lovitură pe piața transferurilor și să-l convingă, în cele din urmă, pe Nicolae Stanciu (33 de ani) să revină în România.

Nicolae Stanciu ar fi în discuții cu „U” Cluj / Foto: IONUT ANGHEL (C) / AGERPRES FOTO

Universitatea Cluj încearcă să-și întărească lotul în această perioadă de mercato pentru putea lupta cu șanse reale atât în campionatul intern, cât și în cupele europene.

Alb-negrii vor fi angrenați pe trei fronturi în sezonul următor: campionat, Cupă și cupele europene, acolo unde vor lua startul în primul tur din Europa League, ceea ce înseamnă că formația lui Cristiano Bergodi va disputa cel puțin patru meciuri europene în sezonul viitor.

Astfel, ardelenii încearcă o adevărată lovitură pe piața transferurilor și încearcă să-l convingă pe Nicolae Stanciu să joace pe Cluj Arena.

Potrivit TRUmedia, conducerea lui „U” Cluj i-a propus un salariu de 30.000 de euro lunar și o primă de instalare în valoare de 100.000 de euro.

Mai mult, Alex Chipciu, fost coleg cu Stanciu la FCSB, Anderlecht și Echipa Națională, a luat legătura cu Stanciu pentru a vorbi despre proiectul de la Cluj.

„Se discută intens pentru că este foarte dorit. A vorbit și Chipciu cu el. I se oferă cel mai mare salariu din lot, i se oferă și bonusuri mari. Îl dorește toată lumea, inclusiv primarul”, au declarat sursele site-ului citat.

Mijlocașul care luna trecută a împlinit 33 de ani evoluează în prezent în campionatul chinez, pentru Dalian Yingbo, echipă la care a ajuns în ultima fereastră de mercato.

Nicolae Stanciu are un CV impresionant. Cu 86 de selecţii şi 15 goluri pentru naţionala României, Stanciu a câştigat de două ori titlul cu FCSB, a fost campion în Belgia cu Anderlecht, campion de două ori în Cehia cu Slavia Praga şi o dată în China cu Wuhan Three Towns.

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