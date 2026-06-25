Fost jucător la CFR Cluj, Ermal Krasniqi a ajuns la o înțelegere cu o nouă echipă!

Ermal Krasniqi, fost jucător la CFR Cluj şi Rapid în Superligă, este la un pas să schimbe din nou echipa în această vară.

Ermal Krasniqi, fost jucător la CFR Cluj, este aproape de un nou transfer / Foto: CFR 1907 Cluj Facebook

Ermal Krasniqi, fost jucător la CFR Cluj, este acum sub contract cu Sparta Praga, grupare care l-a cumpărat de la Rapid pentru două milioane de euro în 2024.

În ultima ediţie, kosovarul a fost împrumutat la Legia, unde însă nu a confirmat. Mijlocaşul a marcat de doar două ori în 25 de meciuri, astfel că nu va fi cumpărat definitiv.

Se pare, însă, că nici la Sparta nu va continua în ediţia următoare. Conform Kosovo Football, jucătorul este la un pas de a semna cu Amedspor, grupare promovată în prima ligă din Turcia.

Krasniqi va efectua vizita medicală şi, dacă totul va decurge normal, va bate palma cu formația turcă.

A confirmat în România!

Ascensiunea carierei lui Krasniqi a început în 2023, atunci când CFR Cluj l-a cumpărat cu 350.000 de euro de la Ballkani, după care a fost vândut la Rapid pentru un milion de euro.

După o jumătate de sezon în Giuleşti, jucătorul a fost cumpărat de Sparta Praga cu două milioane de euro.

4 goluri în 28 de meciuri a marcat Krasniqi pentru Sparta Praga

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