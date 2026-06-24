Incredibil, dar adevărat! Unul dintre cei mai mari fani CFR Cluj este născut în Columbia

Osmar s-a năcut în Barranquilla, Columbia, trăiește la mii de kilometri distanță de Cluj și este unul dintre cei mai mari suporteri ai CFR-ului.

Osmar, născut în Columbia, este unul dintre cei mai mari fani ai CFR-ului / Foto: Cristian Scutariu Facebook

La mii de kilometri distanță de Gruia, pe străzile din Bogota, capitala Columbiei, te poți întâlni cu tricoul lui Ciprian Deac din perioada în care juca la CFR Cluj.

Dacă acest lucru se întâmplă, sunt șanse foarte mari să fi dat de Osmar, unul dintre cei mai mari fani ai formației din Cluj.

Născut în Barranquilla, un oraș cu peste un milion de locuitori din Columbia, bărbatul este unul cei mai înfocați susținători ai CFR-ului.

„Știe mai multe lucruri decât mine despre CFR Cluj. Asta pe lângă faptul că a reușit să își cumpere nu unul, ci mai multe tricouri în ultimii ani, tricouri pe care le poartă prin Columbia, pe aici.”, povestește jurnalistul Cristian Scutariu, cel care l-a întâlnit pe Osmar pe străzile din Bogota.

Osmar, născut în Columbia, este unul dintre cei mai mari suporteri ai CFR-ului / Foto: Cristian Scutariu Facebook

Vrea să ajungă la Cluj!

Românul i-a făcut cadou un tricou cu Ciprian Deac din perioada în care veteranul, retras în această vară, evolua pentru formația vișinie. Acum, visul lui Osmar este de a ajunge într-o zi la Cluj și de a-și vedea favoriții pe viu, în Gruia.

„Poate ajunge pe la CFR informația asta și îi fac un cadou frumos. Pentru ce campanie îi face acestui club în Columbia eu zic că merită un bilet de avion.”, a spus Scutariu, într-o postare pe pagina personală de Facebook.

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