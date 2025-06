U-BT, în fața finalei Ligii Naționale. Antrenorul Mihai Silvășan: „Mergem cu o mentalitate corectă și cu un vibe bun”

Finala Ligii Naționale începe luni, 02 iunie 2025, iar U-Banca Transilvania se va lupta pentru trofeu cu CSM CSU Oradea.

Se apropie cel mai important moment al sezonului! Finala Ligii Naționale începe luni, 02 iunie 2025, iar U-Banca Transilvania se va lupta pentru trofeu cu CSM CSU Oradea.

Va fi a patra întâlnire în ultimul act între cele două rivale, precedentele trei fiind adjudecate de către echipa pregătită de Mihai Silvășan.

Din start trebuie precizat că finala sezonului 2024/2025 aduce față în față campioanele ultimelor 8 ediții de campionat. Leii roșii au ieșit campioni în 2016, 2018 și 2019, în timp ce U-Banca Transilvania a triumfat în 2017, 2021, 2022, 2023 și 2024.

Programul finalei, ediția 2024/2025:

19:00 CSM CSU Oradea vs U-Banca Transilvania Cluj-Napoca (Oradea Arena)

19:00 CSM CSU Oradea vs U-Banca Transilvania Cluj-Napoca (Oradea Arena)

U-Banca Transilvania vs CSM CSU Oradea (BTarena)

„În primul rând, așteptăm cu nerăbdare să începem aceste jocuri. Stăm de câteva zile bune fără meciuri, a fost o provocare să rămânem într-o formă bună în aceste 10 zile care au trecut de la ultimul meci cu Râmnicu Vâlcea și până la ora primului joc cu Oradea. Evident, va fi o provocare, este o competiție în care ambele echipe vor să câștige trofeul. Noi ne aflăm la a cincea finală jucată consecutiv, ne dorim să o câștigăm. Trebuie să ne concentrăm la fiecare pas pe care îl avem de parcurs, cred că am avut o perioadă bună de antrenamente, în care băieții au arătat dăruire și motivație maximă. Nu va fi ușor, Oradea are o echipă fizică, sunt competitivi și au avantajul terenului propriu. Mergem cu o mentalitate corectă și cu un vibe bun. Repet, am avut antrenamente foarte bune, toată lumea e aptă și așteptăm să fim din nou în această ipostază, să jucăm finala campionatului. Tot timpul este o presiune când joci o finală, mai ales când joci primele meciuri la Oradea”, a declarat Mihai Silvășan, antrenorul echipei U-BT Cluj.

