Dan Petrescu nu acceptă greșeli înaintea meciului cu Dinamo: „Va fi foarte greu”

CFR Cluj joacă, luni, 28 aprilie, contra Dinamo București în etapa a șasea din play-off-ul SuperLigii.

Dan Petrescu nu acceptă greșeli înaintea meciului cu Dinamo| Foto: CFR 1907 Official

Dan Petrescu, antrenorul lui CFR Cluj, a prefațat duelul cu Dinamo.

„Bursucul” a declarat că diferența se va face la nivelul băncii de rezerve, declarând că și-ar fi dorit să aibă mai multe soluții la dispoziție, comparându-se cu FCSB.

„Sincer să fiu, mi-aș fi dorit mai multe soluții. Și în atac, și pe benzi. Vreau să am mai multe soluții. Asta e realitatea. Dar am dus-o așa până la urmă, cu echipa asta. Și e greu. Dar mi-aș fi dori mai mult soluții. E important ce ai pe bancă.

Mereu pun presiune pe jucătorii de pe bancă. E visul meu ca un jucător care vine de pe bancă să câștige un meci. Asta înseamnă că e motivat. Așa a fost la Barcelona – Real Madrid. Și la U Cluj la fel, jucătorii de pe bancă au adus ceva în plus. Aici se joacă acest campionat. Și poate de aceea FCSB e pe primul loc. Are o bancă foarte puternică. Asta e realitatea. Dar cu acești jucători am ajuns aici și sper să facem un meci normal și să câștigăm. Nu mai vreau să facem un meci excelent ca până acum. Spectacolul nu-ți aduce niciun punct”, a transmis Dan Petrescu.

