Ovidiu Sabău, dezamăgit de remiza cu Poli Iași: „Greu de digerat”

Universitatea Cluj a încheiat la egalitate pe teren propriu, scor 2-2, contra celor de la Poli Iaşi, în etapa a 26-a din SuperLigă. Ovidiu Sabău s-a arătat dezamăgit de această partidă.

„U” Cluj a reușit o partidă bună pe Cluj Arena, însă Poli Iași a egalat în prelungiri printr-un gol controversat.



După ce „U” Cluj a condus cu 2-0 prin golurile marcate de Nistor, partida s-a încheiat printr-o remiză, în urma golului marcat de Gouet (90+6), validat de VAR. Inițial, arbitrul Rareș Vidican a anulat golul pentru un presupus fault în atac al lui Camara, însă după consultarea arbitrajului video a acordat golul.

Ioan Ovidiu Sabău s-a declarat foarte dezamăgit de modul în care elevii săi au fost egalaţi.

„Greu de digerat, ai 2-0, faci 47 de puncte, te linişteşti. Poate nu s-a făcut ce trebuie la schimbări, am avut acele momente pe care trebuia să le gestionăm. Trebuia o altă stare de spirit, să ţinem de minge.

Nu ne aşteptam, am fost surprinşi că am luat gol la ultima fază. Le-am spus că la faze fixe se poate întâmpla orice. Îmi asum, nu va fi uşor să gestionăm această perioadă. Trebuie să fim puternici, vedem cum gestionăm până luni la meciul cu Slobozia.

Nu ai cum să iei gol la ce situaţii au fost, am fost eu neinsipirat. Îmi asum, dacă şi ei îşi asumă ca jucători e bine, putem creşte, dacă nu rămânem la nivelul care suntem. Te poate afecta, fiecare are emoţia lui, caracterul lui”, a declarat Ovidiu Sabău, la finalul partidei.

