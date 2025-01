Pentru a doua oară în carieră, Emanuel Gyenes a câștigat Raliul Dakar la clasa fără asistență tehnică: „Au fost 14 zile de curse grele”

Motociclistul sătmărean Emanuel Gyenes a obținut un rezultat impresionant la ediția din 2025 a Raliului Dakar, categoria fără asistenţă tehnică.

Motociclistul sătmărean Emanuel Gyenes a obținut un rezultat impresionant la ediția din 2025 a Raliului Dakar| Foto: Emanuel Gyenes - Mani - Facebook

La capătul celor 12 etape, Sanders a avut un avans de 8 min 50 sec faţă de al doilea clasat, spaniolul Tosha Schareina şi de 14 min 46 sec faţă de francezul Adrien Van Beveren (Honda), care a completat podiumul. Campionul de anul trecut, americanul Ricky Brabec (Honda), s-a clasat pe locul al cincilea.

Emanuel Gyenes a câștigat Raliul Dakar, la categoria Original

Motociclistul sătmărean Emanuel Gyenes a obținut un rezultat impresionant la ediția din 2025 a Raliului Dakar, categoria fără asistenţă tehnică.

Gyenes a încheiat pe locul 20 la general. Sătmăreanul a fost al zecelea la Rally 2. La Original by Motul, Gyenes, care era la un minut de liderul Benjamin Melot (KTM) înaintea ultimei etape, a reușit să recupereze ecartul și să câștige cu un avans de 03 min 05 sec în fața francezului.

„Nu cred că m-am luptat vreodată atât de tare pentru câteva secunde, așa cum am făcut în ultimii 30 de km din ultima etapă specială a raliului. Am avut un start în masă, și am început bine, am fost primul. Dar în dune am intrat la câteva secunde după Lorenzo Santolino. Mai târziu, am mers după Benji (Benajamin Melot). Călărea bine și știam că nu-l pot depăși în dune. Totuși, la km 27, am fost foarte concentrat pe GPS și am marcat waypoint-ul. După aceea, am văzut că trei șoferi se întorceau pentru a marca acest punct de referință. Printre cei care s-au întors s-a numărat și Benji, iar când l-am văzut, am început să împing din greu. În ultimii 30 de km am mers cât am putut de repede. La km 45 am pus bicicleta jos într-un colț, iar apoi Charlie Herbst a intrat direct în ea, pentru că nu a putut să o depășească. Mi s-a deteriorat evacuarea și eram pe cale să o pierd, dar nu mi-a păsat. M-am urcat imediat pe bicicletă și am continuat pentru că secundele erau importante. Când am ajuns la linia de sosire, am descoperit că câștigasem. Este incredibil cât de intensă a fost această ultimă etapă – cea mai intensă pe care am trăit-o în 15 Dakaruri. Au fost 14 zile de curse grele, o ediție grea cu multe dimineți reci și mă bucur că am terminat și am gestionat bine cele șase seturi de anvelope pe care ni s-a permis să le folosim anul acesta”, a scris Emanuel Gyenes pe Facebook.

Este pentru a doua oară când Gyenes câștigă Original by Motul, după ediția din 2020. În 2011 și 2015 s-a impus la clasa Marathon. Cea mai bună clasare a sa la general, din cele 15 participări, rămâne ediția din 2016, când a ocupat locul al 14-lea.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: