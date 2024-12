Lucas Masoero („U” Cluj) este optimist înainte de meciul contra UTA Arad: „Credem că putem câștiga această partidă”

Lucas Masoero a vorbit despre meciul împotriva echipei UTA Arad, dar și despre cum a reușit unitatea grupului să ajute la refacerea moralului după cele două înfrângeri.

Lucas Masoero a vorbit despre meciul împotriva arădenilor, dar și despre cum a reușit unitatea grupului să ajute la refacerea moralului după cele două înfrângeri

FC Universitatea Cluj vrea să reînceapă o serie de victorii, după insuccesele cu FCSB și Hermannstadt, iar prima astfel de ocazie a „studenților” o reprezintă partida cu UTA Arad de luni, 2 decembrie (ora 17:30).

Lucas Masoero a vorbit despre meciul împotriva arădenilor, dar și despre cum a reușit unitatea grupului să ajute la refacerea moralului după cele două înfrângeri.

„Va fi un meci greu. Am pregătit acest joc cu o stare bună. Credem că putem câștiga această partidă. Sunt sigur că dacă totul va merge conform planului, putem lua toate cele trei puncte”, a declarat Lucas Masoero.

Argentinianul crede în revenirea Universității și laudă atmosfera din vestiar și unitatea grupului.

„Uneori fotbalul e format din momente. Am avut niște rezultate mai rele, dar nu a fost un fotbal chiar atât de slab. Au fost doar niște rezultate mai rele. Se întâmplă, când nu ai acea doza de șansă pe teren. Cu Hermannstadt, după două minute a fost dictat un penalty împotriva noastră. Uneori e puțin mai greu să te ridici la nivelul la care am fost. Aveam nevoie de puncte. Acum toate echipele care sunt în spatele nostru sunt destul de aproape. Dar cred că, muncind și având încredere în antrenor, vom fi bine.

În vestiar, am încercat să înțelegem rezultatele și de ce s-au întâmplat. Poate cu FCSB am fost mai triști pentru că era un adversar direct în lupta pentru primele locuri. Vestiarul e tot timpul pozitiv, luptăm unul pentru celălalt. Avem același scop. Deci e ușor atunci când, indiferent dacă e Lucas, Chipciu, Nistor sau Gertmonas, când cineva vine cu un îndemn, toată lumea îl urmează. Asta e cel mai important”, a mai spus Masoero.

Lucas știe că lupta pentru play-off va fi una echilibrată, la fel ca în sezonul precedent.

„Nu avem nimic de dovedit nimănui. Cred că înainte de începutul sezonului, nimeni nu credea în noi. Eram văzuți ca o echipă de locul 6-7. În schimb, noi suntem pe primul loc de 10 etape, cred. Încă suntem acolo, eu zic că suntem într-o situație bună.

Nu sunt surprins că multe echipe se luptă la play-off. Cred că este un campionat echilibrat, cu multe echipe apropiate ca puncte. Și anul trecut, FCSB s-a distanțat, dar restul echipelor eram în aceeași situație. Nu am reușit să ne calificăm în play-off pentru un punct, chiar dacă recuperasem foarte bine. Cred că anul acesta este la fel, nu mă surprinde că este un campionat echilibrat”, a completat fundașul Universității.

Partida cu UTA Arad, prima din cele trei consecutive pe care Universitatea le va disputa pe teren propriu, este programată luni, 2 decembrie, de la ora 17:30.

