Reacția lui Ioan Ovidiu Sabău, după ce „U” Cluj a pierdut meciul contra FC Hermannstadt: „Am întâlnit un adversar foarte agresiv”

„U” Cluj a pierdut, scor 1-2, pe terenul celor de la Hermannstadt, în etapa a 17-a din SuperLigă.

Reacția lui Ioan Ovidiu Sabău, după ce „U” Cluj a pierdut meciul contra Rapid București | Foto: Paul GHEORGHECI - monitorulcj.ro

„U” Cluj a pierdut sâmbătă meciul contra echipei FC Hermannstadt cu scorul de 1-2, în etapa cu numărul 17 din SuperLigă.

Ioan Ovidiu Sabău s-a arătat nemulțumit de modul în care au evoluat elevii săi mai ales pe plan defensiv, unde au părut vulnerabili în fața sibienilor.

„Am întâlnit un adversar foarte activ, agresiv, într-o situație delicată și era firesc să aibă o astfel reacție. Am început timid jocul. A venit acel gol foarte rapid, am încercat să reacționăm. Din punct de vedere defensiv am fost modești. Poate avem poate prea multă încredere, vrem să jucăm... De multe ori avem acea posesie în care nu avansăm.

Până la urmă a fost o victorie meritată a lor. Este un moment greu, anticipam că o să ajungem și aici. Avem și noi problemele noastre. Trebuie să gestionăm cât mai bine situația, să vedem de ce jucătorii nu mai sunt și ei atât de agresivi.

Când ajungem în situații clare nu reușim să marcăm. Nu trebuie să avem presiune că suntem acolo sus. Eram mult mai bine defensiv înainte, eram o echipă mult mai scurtă, agresivă. Acum, nu ne mai apărăm bine.

Jucăm foarte mult lateral, înapoi. Există o oarecare crispare, teamă, sunt niște lucruri care trebuie analizate foarte bine. Trebuie să mai facem 7-8 puncte în ultimele patru meciuri din acest an”, a declarat Ovidiu Sabău.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: