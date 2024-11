Constantin Gâlcă o vrea pe Universitatea Craiova pe primul loc după meciul contra CFR-ului: „Este un meci important”

Antrenorul echipei Universitatea Craiova, Constantin Gâlcă, vrea ca echipa să ajungă pe primul loc în SuperLigă după meciul contra CFR Cluj de duminică seara.

Antrenorul echipei Universitatea Craiova, Constantin Gâlcă, vrea ca echipa să ajungă pe primul loc în SuperLigă | Foto: Universitatea Craiova - Facebook

Antrenorul echipei de fotbal Universitatea Craiova, Constantin Gâlcă, a declarat, vineri, într-o conferinţă de presă, că în partida cu CFR Cluj din etapa a 18-a a Superligii un aspect foarte important este ca formaţia sa să nu primească gol.

„În meciul cu CFR Cluj un aspect important va fi faza defensivă. Trebuie să avem o organizare defensivă foarte bună şi să închidem spaţiile adversarilor. CFR Cluj are jucători cu experienţă, cu tehnică individuală foarte bună. Apoi trebuie să avem o mobilitate foarte bună pe atac, pentru a desface apărarea lor pentru a ne crea ocazii şi a marca. Un aspect important este să nu primim gol. La Arad am avut o atitudine foarte bună. Meciul de acolo s-a câştigat pe atitudine, am fost mult mai pragmatici în ofensivă şi am reuşit să câştigăm. Mi-aş dori să avem cel puţin atitudinea de la Arad în meciul de duminică. Deocamdată Mitriţă este singurul indisponibil. El e un jucător important şi decisiv pentru noi, dar cu siguranţă că vom găsi soluţii”, a menţionat Gâlcă.

Constantin Gâlcă o vrea pe Universitatea Craiova pe primul loc

Tehnicianul susţine că sunt şanse foarte mari ca formaţia sa să urce pe primul loc după partida cu CFR Cluj, însă a subliniat că lucrul care îl interesează cel mai mult este să câştige această partidă.

„Este un meci important prin prisma faptului că este o contracandidată la titlu, deci un adversar direct. Sper ca în acest meci să avem cât mai multe reuşite în faţa porţii. Sunt şanse foarte mari ca la finalul partidei să fim pe locul 1 în clasament. Însă eu îmi doresc în primul rând să câştigăm acest meci, celelalte rezultate mă interesează mai puţin. Ne dorim să arătăm din ce în ce mai bine şi să adunăm cât mai multe victorii, pentru că este important”, a spus el.

„Noi trebuie să ne batem la campionat pentru că avem un lot foarte bun, însă în acest moment suferim la omogenitate. Pe undeva e normal, pentru că sunt jucători care au fost accidentaţi sau au venit mai târziu. Şi din aceste motive nu am putut folosi aceeaşi echipă de la meci la meci”, a adăugat Constantin Gâlcă.

Universitatea Craiova se află pe locul 2 în SuperLigă cu 28 de puncte, la 2 puncte diferență față de liderul „U” Cluj.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: