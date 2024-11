Moment istoric pentru fotbalul clujean. „U” și CFR, în fruntea SuperLigii.

S-au scurs deja 16 etape din SuperLigă, iar Universitatea și CFR Cluj sunt protagonistele unui moment fără precedent. Nu s-a mai întâmplat niciodată ca, după un asemenea număr de runde, primele două poziții din clasament să fie ocupate de cele două echipe istorice ale Clujului.

„U” și CFR, în fruntea SuperLigii | Foto: Fotbal Club CFR 1907 CLUJ - Facebook

CFR Cluj a câștigat restanța cu Oțelul Galați, scor 1-0, și a urcat pe locul secund în Superligă, „feroviarii” bifând cel de-al șaselea meci consecutiv fără eșec în campionat (trei victorii, trei remize). Vișiniii sunt imediat sub concitadina Universitatea Cluj în clasament, ceea ce înseamnă că avem parte de o premieră istorică în fotbalul românesc!

Nu s-a mai întâmplat niciodată ca, după un asemenea număr de runde, primele două poziții din clasament să fie ocupate de cele două echipe istorice ale Clujului, scrie gsp.ro.

Cu un start de sezon nemaipomenit, ciobit, ce-i drept, de înfrângerea suferită în fața campioanei FCSB, Universitatea Cluj a celebrat campionatul acesta un moment reprezentantiv: „șepcile roșii” au atins primul loc din Liga 1 după o pauză de 54 de ani, poziție pe care și-au menținut-o în ultimele săptămâni, deși diferența față de urmăritoare s-a mai „topit”.

„Șepcile” sunt de nu mai puțin de 10 etape pe primul loc, statut pe care și l-au menținut chiar și după eșecul cu FCSB și pașii greșiți din ultimele etape.

Cel puțin pentru o săptămâna și jumătate, „capitala Ardealului” are un dublu motiv de mândrie, cele două poziții fruntașe fiind securizate de rivalele CFR și „U”.

Capitala a pierdut teren serios în fața provinciei. Și în special în fața Clujului, detaliu care condimentează rivalitatea fotbalistică dintre cele două orașe.

Dan Petrescu, antrenorul ardelenilor, și-a lăudat elevii pentru atitudinea pe care au afișat-o pe teren, care, în opinia sa, a adus aminte de cea din meciurile de odinioară ale fostei campioane a României. Însă, tehnicianul a mărturisit să se aștepta la mai mult de la oamenii din ofensivă.

„Se pare că în ultimele două deplasări a fost scorul care mie îmi place mai mult în deplasare: 1-0. Asta înseamnă că spiritul s-a întors. Și norocul s-a întors. Luna noiembrie e mai bună, parcă, cu noi. Am luat șapte puncte în trei meciuri în deplasare. Clasamentul nu arată rău acum. Ilie și Postolachi au făcut un meci bun. După vine un meci foarte greu cu Rapidul, care este într-o formă excelentă. De când am venit la Cluj nu am încercat să ne apărăm. Astăzi (11 noiembrie-n.red) Oțelul chiar ne-a făcut să ne apărăm. Au fost mai buni. Noi vrem să jucăm, dar dacă nu putem... mi-ar plăcea să atacăm mai mult. Aș fi vrut mai mult în atac. Din păcate, nu ne-au lăsat. Ei au făcut un joc bun, numai în fața porții nu au avut prea multe ocazii”, a declarat Dan Petrescu la finalul partidei.

