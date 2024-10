Neluțu Varga îi cere o avere lui Gigi Becali pentru transferul lui Louis Munteanu la FCSB: „E jucătorul nostru, sub contract”

În ultimele zile au existat mai multe zvonuri privind viitorul lui Louis Munteanu la CFR Cluj, iar Gigi Becali a spus că are informații potrivit cărora îl poate transfera pe atacant la FCSB cu 2,5 milioane de euro. Reacția lui Neluțu Varga.

Fotbalistul Louis Munteanu |Foto: Fotbal Club CFR 1907 CLUJ - Facebook

În ultimele zile au existat mai multe zvonuri privind viitorul lui Louis Munteanu la CFR Cluj, iar Gigi Becali a spus că are informații potrivit cărora îl poate transfera pe atacant la FCSB cu 2,5 milioane de euro.

Neluțu Varga, patronul CFR-ului, îi cere finanțatorului de la FCSB o sumă uriașă în schimbul tânărului atacant.

„Nu înțeleg ce nu înțelege Gigi, e jucătorul nostru, sub contract. Avem o ofertă de 7 milioane, nu-l dau cu 2.5 milioane. Dacă va fi interesat și îl vom avea de vânzare în perioada de transferuri, vom vorbi, dar fără acest preț nu are rost să vorbim”, a fost răspunsul lui Ioan Varga pentru Gigi Becali, trimis la Digi Sport.

Gigi Becali, patronul FCSB, spunea că pentru 2,5 milioane de euro ar fi dispus să reintre în cursa pentru Louis Munteanu.

„Dacă pot. Cât? Cine vrea 7 pe el? Varga? Foarte bine. Ce, zice rău? Cine cere e deștept, cine dă e prost, eu nu sunt prostul. Am avut niște informații că-l pot lua cu 2,5 milioane.

Am și eu niște informații că-l pot lua. Atât, am avut și eu niște informații, atât pot să spun. Nu știu eu mai multe. Îl bag pe prietenul meu, nu vreau să spun mai multe. Atât știu, că pot să-l iau cu 2,5 milioane. Îl iau dacă pot să-l iau cu 2.5 milioane. Joacă și în benzi Louis Munteanu. Informațiile sunt adevărate, dar nu vreau să spun mai multe, că-l implică și pe impresar, poate aude și Fiorentina, nu vreau să spun mai multe”, a declarat Gigi Becali.

Louis Munteanu a ajuns la cinci goluri marcate pentru CFR Cluj. Atacantul a marcat un gol împotriva celor de la Poli Iași și a izbutit câte o dublă cu Unirea Slobozia și cu FCSB.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: