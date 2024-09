Dan Petrescu, îngrijorat de meciul cu FC Hermannstadt: „Sunt 5 jucători care nu vor juca. Sper să nu se simtă lipsa lor.”

CFR Cluj joacă în deplasare, sâmbătă, 21 septembrie, contra echipei FC Hermannstadt.

Dan Petrescu, antrenorul clujenilor, a declarat că cinci jucători de bază nu vor intra la meciul cu FC Hermannstadt.

„Jucătorii au avut zile mai bune, mai rele. Nu a fost toată săptămâna perfectă. Din păcate, la meciul cu FCSB am avut 3 jucători lipsă, acum lista a ajuns la 5. Sunt 5 jucători de bază care nu vor fi sâmbătă. Avem însă un lot numeros, sper ca cei care vor intra să facă tot posibilul să nu se simtă absenţa celorlalţi. În cele două meciuri din deplasare am făcut 4 puncte, cred că media e foarte bună, ţinând cont că am jucat la Rapid şi la Farul. Toate echipele se vor bate la play off. E un campionat foarte strâns, greu. Orice meci e foarte important”, a declarat Dan Petrescu într-o conferinţă de presă, înainte de meciul cu FC Hermannstadt.

Dan Petrescu, despre FC Hermannstadt

Antrenorul de la CFR Cluj a precizat că FC Hermannstadt este o echipă echilibrată. El a spus despre echipa de la Sibiu că este cea mai bună din România, după rezultatele meciurilor de pe teren propriu.

„Sibiul cred că e cea mai bună echipă din România acasă. În ultimele 5 meciuri, trei victorii şi 2 egaluri. Nu cred că alte echipe au aceste rezultate acasă. FC Hermannstadt e o echipă echilibrată, are antrenor de 4 ani cred, este un club organizat, liniştit. Nu am auzit presiune, scandal. Merită să fie acolo sus. Lotul de la FC Hermannstadt este unul bun. Lotul are foarte mulţi jucători buni care au fost şi pe la CFR. Nu cred că antrenorul are de ce să se plângă de lot”, a mai declarat Dan Petrescu.

