U-BT Cluj, înfrângere în ultimul amical al presezonului. Mihai Silvășan: „Am jucat împotriva unei echipe foarte bune din EuroCup”

U-Banca Transilvania a pierdut la mare luptă ultimul amical al presezonului, disputat la Istanbul, împotriva celor de la Beșiktaș. Turcii s-au impus cu scorul de 92-90.

Partida a adus față în față două dintre echipele participante în BKT EuroCup, iar clujenii s-au ridicat la nivelul adversarilor. După primul sfert, tabela indica 20-18, apoi Beșiktaș a intrat la cabine sub adăpostul a șase lungimi, 46-40. U-Banca Transilvania a alergat în permanență după egalare și a arătat momente bune de joc, însă Beșiktaș a reușit la final să se impună, deși am ratat ultima aruncare.

Din punct de vedere statistic, clujenii au avut procentaje de 56% din interiorul semicercului, 27% de la mare distanță și 74% de la linia de pedeapsă. Totodată, am izbutit 37 de recuperări și am distribuit 15 pase decisive.

„A fost un meci foarte bun de pregătire, o partidă disputată. Am jucat împotriva unei echipe foarte bune din EuroCup. Ne-a lipsit puțin fizicalitatea, care vine printr-o rotație cât mai lungă. Aici s-a simțit absența lui Karel Guzman. Una peste alta, a fost un meci extrem de util. Am arătat caracter, am avut și ultima aruncare, pentru a câștiga. Nu asta este important, ci mai degrabă contează ce putem învăța în vederea primului meci oficial”, a declarat Mihai Silvășan, antrenorul echipei U-BT Cluj-Napoca.

