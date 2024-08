Zi de meci! „U” Cluj revine la Buzău pentru un meci de primă ligă, după o pauză de 16 ani.

„U” Cluj va juca luni, 26 august, contra echipei Gloria Buzău, în etapa cu numărul 7 din Superligă.

După victoria (3-0) de pe teren propriu împotriva lui Sepsi OSK, FC Universitatea Cluj se pregătește de o nouă deplasare și o va întâlni în cadrul etapei a 7-a a Superligii pe Gloria Buzău.

Meciul va avea loc pe Stadionul Municipal din Buzău, luni, 26 august, de la ora 19:00.

În total, Universitatea și Gloria Buzău s-au confruntat pe prima scenă a fotbalului românesc de opt ori. Bilanțul este în favoarea buzoienilor, care s-au impus de patru ori. „U” a câștigat trei meciuri, iar o întâlnire s-a terminat la egalitate.

Cel mai recent duel direct dintre cele două în prima ligă datează din 20 aprilie 2008, când Gloria a învins la Cluj cu scorul de 2-1.

Puncte împărțite în precedentele trei meciuri de la Buzău

Cele mai recente trei meciuri dintre cele două echipe s-au disputat în liga secundă, de fiecare dată cu Gloria gazdă. În sezonul 2020-2021, Universitatea revenea de la 0-2 și reușea să smulgă o remiză (2-2) la Buzău, grație golurilor lui Dorin Goga și Cristian Gavra. În stagiunea următoare, Gloria Buzău trecea de „U” cu 2-1, după ce Idan Golan deschidea scorul pentru echipa noastră.

„Șepcile roșii" și-au luat revanșa în sezonul promovării. În 8 august 2021, „studenții” au reușit să învingă la Buzău (1-0) prin golul marcat de Albert Voinea.

Forme antitetice pentru cele două echipe

FC Universitatea Cluj are parte de un început fantastic de sezon. Formația lui Ioan Ovidiu Sabău a obținut trei victorii și trei egaluri în cele 6 etape scurse. Cu 12 puncte și un golaveraj de 10-4, „U” Cluj se situează pe poziția secundă înaintea rundei a 7-a a Superligii. În cele patru partide jucate în deplasare, Universitatea a câștigat un meci (3-2 vs CFR) și a remizat de trei ori (1-1 vs FCSB, 0-0 vs UTA Arad, 0-0 vs Petrolul).

Gloria Buzău se află la polul opus, reușind să acumuleze doar 5 puncte în acest început de sezon. Buzoienii au câștigat o singură dată, în deplasare la Iași (2-1) și au terminat la egalitate în alte două rânduri (0-0 vs Petrolul, 1-1 vs Rapid). Pe teren propriu, Gloria a reușit să obțină un punct în două partide. A remizat cu Rapid și a fost învinsă la limită de către Sepsi (1-2). Echipa antrenată de Andrei Prepeliță are cea mai slabă defensivă din întreg campionatul, cu 13 goluri încasate.

