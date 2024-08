Ana Bărbosu a primit medalia de bronz câștigată la Jocurile Olimpice, în urma deciziei Tribunalului de Arbitraj Sportiv

Gimnasta Ana Maria Bărbosu a primit, vineri, medalia de bronz câştigată în finala de la sol de la Jocurile Olimpice de la Paris, în urma deciziei Tribunalului de Arbitraj Sportiv.

Ana Bărbosu a primit medalia de bronz câștigată la Paris în urma deciziei TAS|Foto: Comitetul Olimpic şi Sportiv Român-Facebook

În cadrul unei ceremonii organizate vineri pe esplanada Casei Olimpice din Bucureşti, gimnasta Ana Maria Bărbosu a primit medalia de bronz câştigată la Paris.

Medalia primită de Ana Bărbosu nu este aceeaşi pe care a purtat-o la gât pe podiumul de la Paris americanca Jordan Chiles, potrivit reprezentanților Comitetului Olimpic şi Sportiv Român.

Ana Bărbosu: „E un moment emoționat”

„E un moment emoţionant pentru mine.

Îi auzeam pe campionii noştri de la Paris spunând că medalia este foarte grea, dar nu am realizat asta până acum. Le mulţumesc tuturor celor care au adăugat câte un pic de bronz la această medalie, pentru că rezultatul acesta a venit după mulţi ani de muncă în sala de gimnastică. Le mulţumesc antrenorilor fără de care nu aş fi reuşit. Mă bucur că sunt în posesia acestei medalii şi sper să continui să reprezint România la cel mai înalt nivel şi să îi aduc cât mai multe medalii”, a spus gimnasta.

Ea a precizat că a fost susţinută de familie în momentele grele trăite până când a intrat în posesia medaliei de bronz.



„Aşteptarea a fost nu pentru a lua medalie, ci pentru a-mi face exerciţiul cât de bine pot şi am reuşit să fac acest lucru cât am putut, iar în urma acestui exerciţiu curat de la sol a venit şi medalia. Împreună cu familia, antrenorii şi federaţia m-au ţinut cu toţii într-o lumină pozitivă şi mi-au transmis gânduri bune. Astfel am reuşit să trec peste încercările mai grele. Sunt foarte bucuroasă şi recunoscătoare pentru tot ceea ce mi se întâmplă”, a spus aceasta.



Ana Maria Bărbosu speră ca şi colega ei Sabrina Maneca Voinea să primească în urma demersurilor internaţionale medalia de bronz, aşa cum solicitase Federaţia Română de Gimnastică.

Tribunalul de Arbitraj al Sportului (TAS) a decis ca medalia de bronz la sol, la Jocurile Olimpice de la Paris, să revină gimnastei Ana Maria Bărbosu, în urma memoriilor făcute de Federaţia Română de Gimnastică şi de Comitetul Olimpic şi Sportiv Român.

În urma acestei decizii, Ana Maria Bărbosu a obţinut medalia de bronz la sol, în timp ce Sabrina Maneca Voinea a încheiat competiţia pe locul 4.



Memoriul depus de FRG şi Sabrina Maneca Voinea a fost respins.

România nu mai obţinuse o medalie olimpică la gimnastică artistică din 2012 (Londra), când Sandra Izbaşa câştiga aurul la sărituri, Cătălina Ponor cucerea argintul la sol, iar echipa feminină a României lua bronz.

