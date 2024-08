Dan Petrescu, după meciul cu Neman Grodno: „Trebuie să mergem până în grupe. Acesta e obiectivul”.

CFR Cluj s-a calificat în turul trei preliminar din Conference League. „Trebuie să mergem până în grupe. Acesta e obiectivul”, spune antrenorul Dan Petrescu.

Dan Petrescu, după meciul cu Neman Grodno | Foto: CFR 1907 Official – captură video - Youtube

Formaţia CFR Cluj s-a calificat, joi seară, în turul trei preliminar al Conference League, trecând în turul doi preliminar de Neman Grodno, scor 0-0 în tur şi scor 5-0 în retur.

Dan Petrescu, antrenorul de la CFR Cluj, a declarat, după meciul cu Neman Grodno, că e foarte fericit pentru rezultat şi că echipa trebuie să meargă mai departe, să ajungă până în grupe.

„Eram puţin sub presiune toţi. Am fost foarte concentraţi, am avut un adversar foarte bun. Puteam să jucăm şi mai bine în repriza a doua, dar dacă am bătut 5-0 nu mai pot spune nimic. Eu vreau mereu să fie totul perfect, dar 5-0 este scorul, poate am dat prea multe goluri şi mai trebuia să mai lăsăm şi pentru alte meciuri. Chiar dacă duminică avem derby, m-am concentrat doar la meciul cu Neman Grodno. Suntem foarte fericiţi că am trecut mai departe şi acum trebuie să mergem până în grupe. Acesta este obiectul. Sperăm să trecem şi de cei din Israel, dar nu îi cunosc şi nu vreau să spun ceva despre ei acum”, a declarat Dan Petrescu.

„Rămân mereu prieten cu toată lumea”

Dan Petrescu a vorbit despre relația cu patronul echipei CFR Cluj, Neluțu Varga și despre mulțumirea sa atunci când echipa are victorii și goluri. Antrenorul nu a evitat însă subiectul plecării de la CFR, spunând că-și dorește să rămână în relații bune cu orice persoană cu care a avut tangențe.

„E patronul cu care am câștigat cele mai multe titluri. Sper să rămânem prieteni și după ce o să plec de la CFR Cluj. Eu rămân mereu prieten cu toată lumea”, a declarat Dan Petrescu.

Antrenorul de la CFR Cluj a precizat că un mare interes în timpul meciului este să-și vadă toți jucătorii pregătiți și concentrați, atât cei de pe teren, cât și cei de pe bancă.

„Eu nu vreau să văd jucători moi la CFR. Jucătorii de pe bancă iau campionate”, a mai declarat Dan Petrescu.

CFR Cluj urmează să aibă un derby, duminică, 4 august, pe stadionul Dr. Constantin Rădulescu cu FC Universitatea Cluj.

„În meciul cu Universitatea Cluj e posibil să schimb iar 10 jucători, pentru că e normal, suntem în Europa şi trebuie să demonstreze că merită să joace la CFR”, a mai transmis Dan Petrescu.

Articol scris de Alina Petric

