Jucător cu 10 meciuri în NBA, noua achiziție a U-BT Cluj

U-Banca Transilvania a realizat transferul unui nou jucător. Echipa a bătut palma cu Kevin Hervey, baschetbalist care poate evolua pe poziția 4.

Hervey este originar din Dallas, Texas, măsoară 2.06 metri și a împlinit la începutul acestei luni vârsta de 28 de ani. Kevin a jucat baschet la colegiu pentru UT Arlington, fiind numit Sun Belt Conference Player of the Year. Drept dovadă, în ultimul său an ca student, sportivul a înregistrat medii de 21.1 puncte și 8.7 recuperări. Drept dovadă, a fost draftat în 2018 în NBA de către Oklahoma City Thunder, de pe poziția 57.

Debutul carierei profesioniste l-a găsit însă pe Hervey la Oklahoma City Blue, afiliata din G-League a celebrei City Thunder. Pe de altă parte, noul jucător de la U-BT a prins 10 meciuri în NBA la Oklahoma City Thunder, cu ocazia stagiunii 2019-2020. Ulterior, a semnat cu Lokomotiv Kuban, evoluând în Liga VTB și EuroCup.

În sezonul 2021-2022, Kevin a îmbrăcat maioul celor de la Virtus Bologna, reușind să câștige EuroCup. De altfel, Hervey a totalizat 31 de meciuri în EuroCup, dintre care 17 ca titular. Anterior, americanul a cucerit în 2021 SuperCupa Italiei cu Virtus și a terminat sezonul regulat pe primul loc. În cele din urmă, Virtus a pierdut finala cu 4-2 la general în fața celor de la Olimpia Milano.

În stagiunea precedentă, Hervey a jucat la Pallacanestro Reggiana (Italia), respectiv Hapoel Holon (Israel). Alături de israelieni, baschetbalistul de peste ocean a prins 3 partide în Basketball Champions League, remarcându-se cu statistici de 13.0 puncte, 7.3 recuperări și 2.3 pase decisive. În campionatul israelian, Kevin a strâns 16 partide, cu medii de 12.9 puncte, 4.9 recuperări și 1.4 assist-uri, respectiv 1.4 intercepții.

