Rapid a smuls un egal cu CFR Cluj. Reacția lui Petrescu: „Suntem supărați. O să caut jucători”

Rapid Bucureşti a smuls in extremis egalul cu CFR Cluj, 2-2 (0-1), sâmbătă seara, în Giuleşti, într-un meci din etapa a doua a Superligii de fotbal.

FC Rapid Bucureşti - FC CFR 1907 Cluj 2-2 (0-1), Giuleşti Arena - Bucureşti. Foto: Facebook Fotbal Club CFR 1907 Cluj

Oaspeţii au deschis scorul prin Daniel Bîrligea (28), din pasa lui Ciprian Deac, dar kosovarul Albion Rrahmani a restabilit egalitatea (54 - penalty), după un fault comis de portarul Răzvan Sava asupra lui Claudiu Petrila. Nigerianul Peter Michael (75) a adus-o din nou pe CFR în avantaj, din centrarea grecului Panagiotis Tachtsidis, dar Rapid a marcat la ultima fază, prin Florent Hasani (90+7), din pasa slovacului Timotej Jambor.

Rapid a mai avut ocazii bune de gol prin Borisav Burmaz (23 - bară, 46), Rrahmani (27), Jambor (73) şi Cristian Ignat (89).

Lovitura de start a fost dată de fostul portar rapidist Ion Manu.

Rapid are două egaluri în primele două etape ale sezonului.

Reacția lui Dan Petrescu, după 2-2 cu Rapid

La finalul meciului cu Rapid, Dan Petrescu (56 de ani), antrenorul lui CFR Cluj, a reacționat. Acesta s-a declarat nemulțumit de rezultatul meciului din Giulești și a anunțat că va căuta să transfere noi jucători la gruparea din Gruia.

„Ce să spun? Suntem supărați. Dacă îmi ziceai înainte de meci că facem egal, nu eram supărat. Am fost egalați ușor. Am jucat bine. La fotbal degeaba joci bine, dacă în minutul 96 iei gol. Am pierdut pe mingea a doua. Îmi pare rău pentru băieți. Sunt două puncte mari pierdute. Dacă o luăm pozitiv, atunci e un punct câștigat. Am luat 4 goluri în două meciuri, e mult. Nu am avut un fundaș central pe banca de rezerve. Dacă aveam o soluție, poate pe final închideam meciul. Din păcate, Michael a greșit la golul lor. El avea nevoie de acest gol (n.r. pe care l-a înscris). Dacă era mai inspirat, nu luam gol.

E o greșeală mare (n.r. comportamentul lui Daniel Bîrligea în fața suporterilor rapidiști). Am început ședința de azi. Dani nu a înțeles și la pauză am discutat cu el. Apoi s-a liniștit, nu a mai ripostat.

(n.r. despre transferuri) O să mai caut niște jucători. Sper să ne mai întărim. Eu l-am vrut pe Manea, el nu a mai vrut să rămână. A fost un jucător exemplar pentru CFR Cluj. Braun a venit înainte de meci. El a zis că nu a vorbit niciodată urât de mine. Eu l-am făcut mare. Nu am avut niciodată nimic cu el”, a spus Dan Petrescu, la flash-interviu.

