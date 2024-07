Mesajul selecţionerului Edi Iordănescu, după înfrângerea României la EURO 24. „Plecăm cu capul sus, dar cu sufletul frânt”.

România a pierdut dramatic în fața Olandei (0-3) meciul din optimile campionatului european de fotbal. Echipa națională de fotbal pleacă de la turneul final „cu capul sus, însă cu sufletul frânt”, spune selecționerul Edward Iordănescu.

EURO 2024. Mesajul selecţionerului Edi Iordănescu, după înfrângerea României la EURO 24. „Plecăm cu capul sus, dar cu sufletul frânt”.|Foto: Echipa națională de fotbal a României Facebook.com

Naţionala României a părăsit Campionatul European de fotbal - EURO 2024, găzduit de Germania, după ce a fost învinsă de echipa Olandei cu scorul de 3-0 (1-0), marţi seara, pe Football Arena din Munchen, în optimile de finală.

„Plecăm cu capul sus, dar cu sufletul frânt. Pentru că ne-am dorit foarte mult pentru români şi pentru noi, după toată emulaţia care s-a creat şi fericirea creată de acest parcurs. Am dat totul ca să mergem mai departe. Încheiem o poveste frumoasă, dar o poveste care poate să aducă în viitor lucruri foarte bune dacă ştim cum să gestionăm acest moment. Pentru fotbalul românesc poate fi un nou început. Eu le mulţumesc băieţilor pentru tot parcursul şi pentru toată implicarea lor, au depăşit limite şi aşteptări. Însă e greu într-o lună de vară să depăşeşti zeci de decalaj între fotbalul nostru şi fotbalul olandez. Asta e realitatea", a spus tehnicianul echipei naționale de fotbal.

Primele 20 de minute ale meciului au fost dominate de tricolori cu încercări de a înscrie demne de aplauzele suporterilor, dar nu a fost de ajuns pentru a-i opri pe olandezi.

„Le cer iertare suporterilor că nu am reuşit să ne ridicăm la nivelul lor. Ei sunt campionii Europei, noi nu suntem. Poate în viitor. Azi primele 20 de minute ne-au aparţinut şi am avut şi ocazii mari. Am făcut această strategie pentru că ştiam că se aşteaptă să cedăm teren şi am vrut să îi surprindem. I-am pus în dificultate, însă la prima ocazie a lor au creat golul. Dar vedeţi că toate golurile sunt acţiuni individuale, pentru că au calitate foarte mare. E trist pentru că am pierdut cu 3-0, însă echipa noastră a dat tot ce a avut mai bun”, a adăugat Iordănescu.

Aventura tricolorilor la EURO 2024 s-a încheiat dureros, cu un eşec fără drept de apel, în faţa unei echipe care a făcut cel mai bun joc al său în turneu, după prestaţii dezamăgitoare în grupă.

În sferturile de finală, Olanda va juca împotriva Turciei.



România a făcut un turneu final bun, îndeplinindu-şi obiectivul, acela de a trece de faza grupelor şi a făcut acest lucru din postura de câştigătoare a grupei, învingând Ucraina (3-0), pierzând cu Belgia (0-2) şi remizând cu Slovacia (1-1).

Articol scris de Aurel Constantin Bîrliba

