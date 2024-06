EURO 2024. România, pregătiri intense pentru partida cu Belgia. Programul meciurilor.

După debutul spectaculos la Campionatul European de fotbal - EURO 2024, naționala României se pregătește intens pentru partida cu Belgia. Programul meciurilor.

Echipa națională a României, pregătiri înaintea partidei cu Belgia din campionatul european|Foto: FRF

Naţionala de fotbal a României a debutat cu o victorie superbă la Campionatul European de fotbal - EURO 2024, găzduit de Germania, 3-0 (1-0) cu Ucraina, luni, pe Football Arena din Munchen, în Grupa E.

Miercuri, tricolorii s-au antrenat pentru următoarea partidă din campionat în care vor da totul pe teren în confruntarea cu echipa Belgiei.

„Avem nevoie de echilibru”

Selecţionerul Edward Iordănescu a îndemnat la echilibru înaintea partidei cu Belgia, în condițiile în care naţionala de fotbal a României are nevoie să arate mai mult decât în partida de debut, cu Ucraina.

„De acum avem nevoie de echilibru. Am avut nevoie de mult mai mult decât am arătat în preliminarii ca să învingem Ucraina. Şi am reuşit asta. Acum, avem nevoie de mult mai mult decât am arătat cu Ucraina pentru a lupta în meciul cu Belgia şi a obţine ceea ce ne dorim. Aşadar, e nevoie de calm şi echilibru”, a transmis Iordănescu.

Tricolorii au reuşit o victorie istorică, a doua a lor la Campionatul European, la 24 de ani de la precedenta (3-2 cu Anglia), deşi porneau cu şansa a doua în acest meci.

România va juca următoarele meciuri cu Belgia sâmbătă, pe 22 iunie (Koln, 22:00) şi cu Slovacia, miercuri, pe 26 iunie (Frankfurt). Programul complet al meciurilor EURO 2024.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: