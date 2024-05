Dan Petrescu speră la o victorie în ultimul meci din play-off: „E un meci foarte important pentru noi”

CFR Cluj se află în fața ultimul meci din Superligă. Adversara clujenilor va fi Farul Constanța.

Dan Petrescu, antrenorul echipei CFR Cluj/ /Foto: Fotbal Club CFR 1907 CLUJ - Facebook

Pe 18 mai, de la ora 21:00, CFR Cluj va disputa ultimul meci din acest sezon, pe teren propriu, în fața echipei antrenate de Gheorghe Hagi, Farul Constanța.



Clujenii se află pe locul 2 in Superliga cu 43 de puncte, iar până acum, în cele 9 meciuri disputate din play-off, CFR Cluj a reușit să câștige 5 meciuri, a remizat o singură dată și a pierdut 3 meciuri.

Dan Petrescu, antrenorul echipei CFR Cluj, sper la o victorie contra Farului.

„E un meci foarte important pentru noi. E clar că ne doream să nu mai avem acest meci cu presiune. Din păcate rezultatul de la Constanța a fost incredibil, eram asigurați de locul al doilea. E clar că și Farul are presiune, un loc în plus în clasament asigură niște bani, iar pentru noi locul al doilea ar fi extraordinar. Aduce o calificare sigură în cupele europene, fără un joc de baraj. Un egal sau o victorie ne aduce calificarea în cupele europene. CFR Cluj are nevoie să fie în Europa din nou”, a declarat „Bursucul”.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: