CFR Cluj, victorie grea în Bănie contra FC U Craiova. Adrian Mutu: „Am fost supărat”

CFR Cluj a învins-o pe FC U Craiova cu scorul de 3-1 (2-1), sâmbătă seara, în deplasare, într-un meci din etapa a 26-a a Superligii de fotbal.

Oaspeţii au deschis scorul prin marocanul Omar El Kaddouri (13), aflat la prima sa reuşită în Superligă, după o ieşire greşită a portarului Ionuţ Gurău. Craiovenii au egalat prin belgianul William Baeten (40), cu un şut din voleu de la circa 18 metri, dar CFR a intrat în avantaj la pauză, graţie golului marcat de Daniel Bîrligea (45+3), din centrarea lui Philipp Otele, care a făcut o cursă frumoasă pe partea stângă.

Mijlocaşul croat Karlo Muhar (90+1) a închis tabela, cu un şut de la 16 metri. Clujenii au avut o mare ocazie în chiar minutul 5, prin Bîrligea, dar Radu Negru a respins din faţa porţii.

Adrian Mutu are trei victorii în patru etape ca antrenor al echipei clujene, două contra unor echipe pe care le-a pregătit, FC Voluntari şi FC U Craiova, iar una împotriva unei formaţii la care a jucat (Petrolul Ploieşti). Singurul eşec s-a petrecut în faţa altei echipe pe care a antrenat-o, Rapid. FC U Craiova are o victorie şi patru eşecuri în ultimele cinci etape. În tur, CFR s-a impus cu 2-0.

Adrian Mutu: „Am fost supărat la pauză”

Adrian Mutu, antrenorul echipei CFR Cluj, este de părere că diferența de scor ar fi trebuit să fie mai mare și și-a certat jucătorii din cauză că au nevoie de prea multe ocazii pentru a marca.

„Concluziile sunt bune, sunt mulțumit de rezultat, de atitudine. Singurul lucru care mă nemulțumește e nefructificare ocaziilor avute. Am fost puțin supărat la pauză, pentru că diferența trebuia să fie mai mare. Golul a fost singura ocazie a lor. În fotbal am văzut multe, eram puțin supărat pe băieți pentru că avem nevoie de prea multe ocazii ca să dăm goluri. El Kaddouri are experiență mare, e un jucător de valoare, își intră în ritm.

Lucrurile sunt normale, trebuie să rămânem concentrați. Victoria e bună, suntem aproape de Rapid și CFR Cluj. Nu vreau să vorbesc despre obiectivele finale. Continuitate e cea mai importantă pentru a realiza ceva, mai ales în play-off.

Chiar dacă am câștigat trei meciuri din patru trebuie să mergem mai departe, avem valoarea necesară să câștigăm fiecare meci. Am avut și ghinion, dar vreau să ne îmbunătățim de la meci la meci, ne trebuie mai multă atenție. Vom vedea la sfârșit, CFR e o echipă de mare valoare, cea mai titrată din ultimii ani, dar trebuie să fac treabă, de asta am fost adus aici. E bine că Bîrligea a dat gol, trebuie să lucrăm, e tânăr. Trebuie să înțeleagă că vârfurile trebuie să trateze foarte serios ocaziile de gol.

Planul nostru era altul, dar s-a întâmplat ce s-a întâmplat cu Abeid, trece printr-un moment greu, îi dedicăm victoria. Cristi și-a făcut treaba acolo, chiar dacă nu e postul lui. Camora își revine și el. Încet-încet voi avea toți jucătorii la dispoziție. Va fi un play-off pe cinste, așa cum trebuie să aibă România. Cele două (FCSB și Rapid-n.red.) au un avantaj, dar o luăm meci cu meci”, a spus Adrian Mutu.

