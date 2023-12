Antrenorul CFR Cluj, reacție virulentă după înfrângerea cu Sepsi. Mandorlini: „De ce să fiu demis?”

Rezultatul partidei dintre Sepsi OSK-CFR Cluj, încheiată cu scorui 2-1, l-a determinat pe antrenorul „feroviarilor” să recunoască erorile din teren ale echipei din Gruia. Cu toate acestea, Andrea Mandorlini nu i-a în calcul demisia de pe banca tehnică.

Andrea Mandorlini, tehnicianul CFR Cluj, în conferință de presă/Foto: CFR 1907 Official youtube.com

CFR Cluj a fost înfrântă în deplasare de cei de la Sepsi OSK, chiar dacă începutul partidei a fost favorabil clujenilor.

Astfel, echipa din Gruia numără al șaselea eșec, nereușind să se impună pe teren.

Andrea Mandorlini, antrenorul CFR Cluj, a recunoscut erorile din timpul meciului, dar a susținut că nu i-a în calcul o demisie.

„E destul de greu. Am avut partida în mână, puteam să facem 2-0. Am făcut multe greșeli și am fost egalați. E greu să vorbești, sunt multe de spus. Am reușit să deschidem scorul, apoi am avut ocazia să ne desprindem, dar după au intervenit erorile”, a declarat la încheierea partidei tehnicianul CFR Cluj.

CFR Cluj nu a mai înregistrat o victorie de la finalul lui octombrie 2023, când a reușit să se impună cu 3-1 în meciul cu Farul Constanța.

Întrebat dacă se gândește la demisie, Mandorlini a declarat că exclude o asemenea posibilitate.

„Demis? Cine? Pentru ce motiv? Spui tu? Cred că sunt și alte întrebări de adresat. Eu sunt aici și îmi fac treaba. Nu cred că are rost să ne gândim la ce va fi mâine, important este să vorbim despre prezent”, a fost reacția antrenorului CFR Cluj, Andrea Mandorlini.

Potrivit acestuia, „feroviarii” trebuie să se pregătească pentru meciul cu „U” Cluj, programat pentru joi, 21 decembrie.

