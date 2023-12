Konoplyanka, atac dur la adresa lui Andrea Mandorlini: „Nu îmi văd viitorul aici cu acest antrenor”

Yevhen Konoplyanka, jucătorul ucrainean de la CFR Cluj, a dat vina pe Andrea Mandorlini pentru că a jucat doar 54 de minute în 4 meciuri până acum.

Yevgen Konoplyanka/ Foto: Fotbal Club CFR 1907 CLUJ - Facebook

Yevgen Konoplyanka a acordat un interviu în presa din Ucraina, în care a vorbit despre situația sa de la CFR Cluj. Fotbalistul ucrainean a evoluat doar în patru partide la gruparea din Gruia și a acumulat doar 54 de minute pe teren.

Concret, Konoplyanka a transmis în cadrul clubului că nu își vede viitorul alături de CFR Cluj, cât timp pe banca tehnică se va afla Andrea Mandorlini.

„Comportamentul antrenorului pe care nu îl înțeleg nici acum. Înainte să merg acolo, l-am sunat pentru a mă asigura că are nevoie de mine. Cei din club mi-au spus că vor să mă vadă. Am vorbit cu el la telefon, mi-a spus că mă așteaptă la echipă.

Mi-a arătat ce sistem joacă, pentru că știam că lui îi place să joace 5-3-2, iar asta însemna că eu pot juca doar atacant și știu că la 34 de ani nu va fi ușor să devin atacant, dar mi-a spus că vrea să schimbe sistemul în 4-3-3.

Asta a schimbat totul în acel moment, dar când am ajuns la echipă nu m-a folosit deloc, nici măcar acum. De ce?

După o lună, am decis să îl întreb de ce nu joc, din moment ce sunt în formă foarte bună la antrenamente, dar nici după acest lucru nu am fost nici măcar o dată titular. Mi-a explicat că nu a schimbat încă sistemul și că îi este dificil să îmi găsească un loc.

L-am întrebat: «Atunci de ce sunt aici? Nu am venit pentru bani, am venit să joc și să câștig trofee», iar el nu a putut să îmi răspundă. Mi-a spus doar că și lui îi este greu să ia anumite decizii. Nu știu ce poate însemna asta, dar nu sunt deloc mulțumit de această situație. I-am spus agentului meu să le transmită celor din club că nu îmi văd viitorul aici cu acest antrenor”, a declarat Yevgen Konoplyanka, conform sport.ua.

