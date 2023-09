Andrea Mandorlini, despre victoria obținută de CFR Cluj: „Nu am avut acea sclipire, dar am reușit să câștigăm!”

CFR Cluj a învins-o pe Petrolul Ploieşti cu scorul de 1-0, luni seara, într-un meci din etapa a 9-a a Superligii de fotbal. Andrea Mandorlini, antrenorul CFR Cluj, a apreciat victoria echipei sale.

Andrea Mandorlini, antrenorul CFR Cluj, conferință de presă după victoria CFR Cluj Petrolul Ploiești 1-0/Foto: Fotbal Club CFR 1907 Cluj

CFR Cluj a reușit să se impună, luni, în fața Petrolului cu scorul 1-0, pe teren propriu. Clujenii s-au apropiat de FCSB, clasându-se pe locul secund.

Antrenorul feroviarilor a apreciat scorul final obținut de echipa din Gruia. În același timp, tehnicianul a recunoscut că partida FCSB cu Farul Constanța a reprezentat un meci specific, care se poate regăsi doar în fotbal.

„Suntem mulțumiți. Ne gândeam ca această victorie să se dea pentru primul loc, dar ați văzut ceea ce s-a întâmplat la FCSB cu Farul.

Eram foarte supărați, poate puțin am pierdut din energie, nu am jucat foarte bine azi, dar era important să câștigăm și am reușit asta.

Nu neapărat am suferit atât, dar nu am fost sclipitori din punct de vedere mental, așa cum am fost de obicei.

Azi ne gândeam să fim lideri, dar nu a fost așa. Ceea ce am văzut aseară la meciul Farului e ceva ce nu am mai văzut în viața mea, dar așa e fotbalul, mergem mai departe. Iar să mergem înainte însemna să câștigăm acest meci și am reușit”, a declarat antrenorul CFR Cluj, Andrea Mandorlini.

Unicul gol al partidei CFR Cluj-Petrolul Ploiești a fost înscris de congolezul Durel Avounou (12), iar clujenii au urcat pe locul secund după acest succes.

