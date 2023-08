Universitatea Cluj, CFR Cluj şi Dinamo Bucureşti amendate cu câte 10.000 de lei de FRF

Comisia de Disciplină din cadrul Federaţiei Române de Fotbal (FRF) a amendat cluburile Universitatea Cluj, CFR Cluj şi Dinamo Bucureşti cu câte 10.000 de lei.

Meciul dintre CFR și „U” Cluj/ Foto: monitorulcj.ro

„U” Cluj şi CFR Cluj au fost sancţionate în urma incidentelor petrecute la meciul direct, câştigat de CFR cu 4-3, în etapa a şasea a Superligii.

„AS FC Universitatea Cluj vs. FC CFR 1907 Cluj - Incidente - În temeiul art. 82.1 şi 3.a şi c, raportat la art. 83.2.d din RD, se sancţionează clubul AS FC Universitatea Cluj cu penalitate sportivă de 10.000 lei. În temeiul art. 82.2 şi 3.a şi c, raportat la art. 83.2.d din RD, se sancţionează clubul FC CFR 1907 Cluj cu penalitate sportivă de 10.000 lei'”, se arată în decizia de miercuri a comisiei.



La rândul său, Dinamo a fost amendată pentru incidentele de la partida cu Petrolul, încheiată nedecis, 1-1, în etapa a şaptea. Echipa ploieşteană a fost amendată cu 5.000 de lei.



„SC Dinamo 1948 vs. ACS Petrolul 52 - Incidente - În temeiul art. 82.1 şi art. 83.2.d din RD, se sancţionează clubul Dinamo 1948 cu penalitate sportivă de 10.000 lei. În temeiul art. 82.2 şi art. 83.2.d, cu aplicarea art. 12, 14 bis şi 15 din RD, se sancţionează clubul ACS Petrolul 52 cu penalitate sportivă de 5.000 lei”, prevede decizia Comisiei de Disciplină.



Atacantul Fabrice Olinga Essono (AFC Botoşani) a fost suspendat trei jocuri şi amendat cu 3.000 de lei după ce a fost eliminat la meciul cu CFR Cluj, câştigat cu 3-1 de ardeleni în etapa a şaptea a Superligii.



Alexandru Pantea şi Florinel Coman, ambii de la FCSB, eliminaţi la meciul cu UTA (1-2), de la Arad, din etapa a 7-a, au primit fiecare câte o etapă de suspendare şi o penalitate sportivă de 740 lei.

