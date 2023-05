U-BT a câștigat al patrulea meci al finalei Ligii Naționale de Baschet Masculin. Silvășan: „Un meci demn de o finală”

U-Banca Transilvania a reușit să o învingă pe CSM CSU Oradea în al patrulea meci al finalei Ligii Naționale de Baschet Masculin.

U-Banca Transilvania a reușit să o învingă pe CSM CSU Oradea și în meciul IV al finalei Ligii Naționale.

U-BT Cluj au câștigat cu 86-80 și se pregătesc acum de partida V de la Sala Polivalentă din Oradea.

Tensiunea finalei s-a simțit, astfel că cele două echipe au totalizat 8 puncte în primele trei minute ale jocului. Ulterior, Stipe de la U-BT a desprins la 12-9 și clujenii au condus la finalul actului inaugural cu 22-21. Acest avantaj a fost conferit de Stefan Birčević, care a marcat o triplă. Puternic sub panou, Emi Cățe a înscris pentru 32-27, dar și Patrick Richard și-a făcut simțită prezența pe teren, ducând echipe U-BT în avantaj cu scorul de 39-35.

U-Banca Transilvania a evoluat cu intensitate, a depus un efort remarcabil în apărare și nu au mai permis aruncările de trei puncte ale adversarilor. De asemenea, în atac au găsit cu ușurință omul liber, în special în spațiul de trei secunde. Astfel, același Richard i-a ajutat pe clujeni să meargă la 10 puncte, 48-38, acela fiind și scorul pauzei.

La revenirea de la cabine, Stefan Birčević a scuturat plasa de la mare distanță, 51-40. Din păcate, ritmul clujenilor a scăzut, așa că CSM a profitat imediat. Baschetbaliștii lui Cristian Achim au realizat un parțial de 10-0 și au trecut la conducere, 53-55. Gorda le-a tăiat elanul adversarilor cu o pătrundere în forță, 65-62, fiind urmat de coșul lui Emi Cățe. Patrick Richard a izbutit alte două coșuri importante pe final, U-Banca Transilvania ieșind victorioasă.

Silvășan: „Din nou un meci greu, echilibrat, demn de o finală”

„Din nou un meci greu, echilibrat, demn de o finală. Mă bucur că am reușit aceste două victorii pe teren propriu. Nu a fost ușoară perioada de după jocurile de la Oradea, existând foarte multă încărcătură psihică. A fost greu din punct de vedere mental, dar am reacționat foarte bine. Am egalat seria și urmează un meci extrem de important. Pentru a câștiga titlul de campioni, trebuie să facem un meci extrem de bun la Oradea și ulterior să ne impunem. Le-am spus și băieților, de acum ne gândim cum să fim mai puternici mental și mai pregătiți de jocul de la Oradea. Dacă eram căzuți, nu am fi câștigat aceste două meciuri. Voiam să luăm un meci și acolo, dar știam că finala nu se termină în două sau trei partide. Trebuie să rămânem puternici, să fim constanți și să ne luptăm pentru a fi prima echipă ce ajunge la patru victorii”, a declarat Mihai Silvășan, antrenorul U-BT Cluj.

