Ioan Sabău, avertisment înaintea meciului dintre „U” Cluj și CS Mioveni: „Ne așteaptă un meci extrem de dificil”

„U” Cluj întâlnește vineri, 10 februarie, echipa CS Mioveni, în primul meci din etapa cu numărul 25 din SuperLigă. Ioan Sabău a prefațat meciul de vineri.

Ioan Sabău, antrenorul „U” Cluj/ Foto: captură ecran Youtube FC Universitatea Cluj

După înfrângerea dramatică suferită la Craiova, unde „U” Cluj a pierdut cu 5-0, clujenii se pregătesc de un meci important pentru zona fierbinte a clasamentului.

„U” Cluj întâlnește, vineri, 10 februarie, CS Mioveni, una dintre echipe în formă din SuperLigă.

Sabău: „Ne așteaptă un meci extrem de dificil”

Ioan Sabău, antrenorul echipei „U” Cluj a spus în cadrul unei conferințe de presă înainte de partida cu CS mioveni că acest meci va fi unul „extrem de dificil”.

„Ne așteaptă un meci extrem de dificil, echipă în formă, o echipă care a reușit să facă 7 puncte din 9. Clar că în momentul acesta arată bine, au încredere, entuziasm, o oarecare liniște. Un antrenor pe care eu îl apreciez, un fost mare fotbalist.

Sigur că problema e la noi, dacă am reușit să depășim momentul delicat de la Craiova, am reușit să refac din punct de vedere al moralulu. Pentru mine echipa e cea din primele două meciuri. Le-am spus-o foarte clar la cele două meciuri, cu atitudinea potrivită, cu mentalitate de învingător, initiative tot timpul, pentru mine aceasta este echipă și cele două jocuri care m-au apropiat foarte mult de ei și să avem încredere în această echipă.

La Mioveni e clar o schimbare. A venit un nou antrenor, au făcut 7-8 achiziții, a reușit să îi pregătească foarte bine. Au dorința de a lupta pentru fiecare minge, sunt o echipă care luptă.

Noi trebuie să avem încredere, să jucăm fotbal și să fim mai motivați. Am fost bulversat total după meciul de la Craiova. Am arătat atât de bine în primele două jocuri, totul a mers bine, apoi echipa a fost total schimbată. Îmi reproșez că nu am reușit să intervin după atâtea laude pe care le-au primit. Am văzut și o oarecare lejeritate.

În această săptămână i-am văzut afectați. Nu trebuie să ne pierdem încrederea. Ei trebuie să se considere jucători buni, dar trebuie mai multă muncă și spirit de sacrificiu. Va fi un joc dificil, sper ca terenul să arate foarte bine. Noi trebuie să fim mult mai agresivi, mai responsabili și să îi aduc pe jucători la o stare mentală bună”, a declarat Ioan Sabău într-o conferință de presă.

Meciul va începe la ora 17:00.

CITEȘTE ȘI: