Neluțu Varga a pierdut cei mai mulți bani de când este finanțator al CFR Cluj. Cum se compară sumele din România cu cele din Vest

Patronul CFR Cluj Neluțu Varga este finanțatorul de club din fotbalul românesc care a pierdut cei mai mulți bani de când a preluat echipa în 2017. Însă cheltuielile din țara noastră pălesc în comparație cu cele din Vest.

Neluțu Varga a preluat CFR Cluj în anul 2017 /FOTO: CFR Cluj - Facebook

Concurența acerbă dintre CFR și FCSB din ultimii ani a fost posibilă din cauza finanțărilor lui Ioan Varga și Gigi Becali. Cluburile au fost în permanență dependente de injecțiile financiare ale patronilor și viitorul lor depinde tot mai mult de disponibilitatea proprietarilor de a investi în continuare.

Neluțu Varga este campion la capitolul pierdut bani în fotbal. Patronul CFR Cluj a pierdut deja aproape 26 de milioane de euro în fotbal, conform gsp.ro. El a insistat în declarațiile publice că are încredere că-și va recupera banii în curând, din premiile UEFA și din vânzarea câtorva jucători. Realitatea e că rezultatele foarte bune nu i-au ajutat pe „feroviari” să exporte fotbaliști în schimbul unor sume semnificative. CFR Cluj a fost aproape să dea lovitura în aceasta iarnă, însă mutarea de 2,5 milioane de euro a lui Emmanuel Yeboah la Slavia Praga a picat în ultimul moment.

Încă de la venire în anul 2017 acesta a fost nevoit să scoată din buzunar sume importante de bani pentru a redresa situația financiară a clubului.

„Am venit în primul rând datorită prieteniei din copilărie cu Arpi Paszkany. Când am preluat clubul mi se spusese că e suficient să pui 10 milioane de euro în primul an, apoi îți recuperezi banii. Eu am scos echipa din insolvență. În nebunia mea am plătit direct, din prima, vreo 6-7 milioane de euro datorii!

Mi s-a zis la început că sunt 3 milioane datorii, dar la masa credală au apărut din pământ alte datorii. Așa am ajuns să plătesc dublu. Și am achitat imediat, pentru că trebuia să luăm licența ca să jucăm în Europa. Eu pentru asta venisem: să fiu campion și să joc în Europa! Deci nici nu am intrat bine în fotbal și m-am curățat de 7 milioane de euro”, a declarat Neluțu Varga într-un interviu acordat fanatik.ro la începutul acestui an.



Rivalele din campionat

Patronul FCSB-ului, Gigi Becali a fost mai productiv când vine vorba de transferuri. Acesta a luat 11 milioane de euro doar în schimbul lui Man, pe care l-a vândut la Parma la începutul anul 2021. Insă și Becali e pe minus acum, la sfârșitul anului 2021 avea de recuperat cinci milioane de euro de la propriul club conform aceleiași surse citate.

Într-un deficit se află și Mihai Rotaru, proprietarul Universității Craiova. El a pierdut 12 milioane de euro de când s-a implicat în fotbal. Acesta nu dorește ca această sumă să crească.

Rotaru a insistat în ultima vreme că nu acceptă să piardă și mai mulți bani și că măcar de acum înainte societatea ar trebui să se finanțeze fără ca el să mai scoată bani din buzunare. Afaceristul speră să iasă din fotbal cât mai curând, doar că nu a izbutit până acum să găsească un finanțator dispus să-și asume soarta clubului.

„Vreau să ies, dar nu las echipa de izbeliște, i-aș ceda-o doar cuiva care ar putea să ducă activitatea mai departe", a explicat el conform gsp.ro.

Cheltuielile din Europa

Deși sumele din fotbalul românesc par imense, acestea pălesc în comparație cu sumele cheltuite în vest. De când a preluat-o pe Chelsea, Todd Boehly nu s-a sfiit când vine vorba de bani. Omul de afaceri american a cheltuit mai mult în 7 luni ca patron al lui Chelsea, decât Roman Abramovich în primele sale două sezoane.

Americanul a setat și un nou record al unei sume de transfer. Chelsea l-a anunțat miercuri pe Enzo Fernandez în mod oficial pe rețelele social media. Londonezii au plătit 121 de milioane de euro pentru argentinian.

Transferurile efectuate de Chelsea doar în această iarnă:

Enzo Fernandez - de la Benfica, pentru 121 de milioane de euro

Mykhaylo Mudryk - de la Șahtior, pentru 70 de milioane de euro

Benoit Badiashile - de la Monaco, pentru 38 de milioane de euro

Noni Madueke - de la PSV Eindhoven, pentru 35 de milioane de euro

Andrey Santos - de la Vasco da Gama, pentru 12,5 milioane de euro

David Datro Fofana - de la Molde, pentru 12 milioane de euro

Joao Felix - de la Atletico Madrid (împrumut), pentru 11 milioane de euro

Malo Gusto - de la Olympique Lyon, pentru 30 de milioane de euro (va juca din vară la Chelsea)

În total Chelsea a cheltuit 329,5 milioane de euro în această perioadă de transfer. Londonezii se află în acest moment pe poziția a 10-a în Premier League.

