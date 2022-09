Dan Petrescu pregătește plecarea de la CFR: „Băi băieți, eu plec! Nu mai pot continua așa, să vină altul să câștige Champions League”

Dan Petrescu, antrenorul lui CFR Cluj, a fost extrem de nervos la conferința de presă premergătoare meciului cu FC Argeș. Fanii echipei i-au cerut demisia după două meciuri consecutive.

Dan Petrescu a răbufnit la conferința premergătoare meciului cu FC Argeș din etapa 11 a Ligii 1. Joi seara, după 0-1 cu Sivasspor, o parte dintre fanii lui CFR Cluj au cerut demisia antrenorului Dan Petrescu. La fel procedaseră și după meciul 2-0 cu CSU Craiova.

„Eu nu înțeleg în niciun fel de unde vine această presiune. În primul an am câștigat campionatul și am plecat. Am revenit, am luat iar campionatul, poate nu era meritul meu în întregime. Apoi am dus echipa în grupele Europa League, am mers până în primăvară.

Anul următor am câștigat iar campionatul, iar am mers în grupele Europa League, dar nici atunci nu era lumea mulțumită. După 6 luni au fost probleme, am plecat, iar m-am întors, iar m-au chemat. Am luat din nou campionatul, iar am ajuns în grupe.

Băi băieți, dacă s-a plictisit lumea să ia campionate și să meargă în grupele europene, nicio problemă, eu plec! Mai mult decât să iau campionatul și să duc echipa în grupe nu pot face. Poate vine altul și ia Champions League sau ajunge în grupe. Nu înțeleg de unde vine această presiune”, a spus Dan Petrescu, potrivit GSP.

„Când am revenit a treia oară la echipă, am fost rugat să se reducă bugetul. Am scăpat de jucătorii cu salarii mari, care nici nu jucau prea bine, nu făceau nimic pentru club, și am luat jucători liberi de contract, cu salarii la jumătate. Am redus bugetul, am câștigat campionatul, am ajuns în grupe.

Dacă în grupe vine un arbitru și nu-mi dă gol și 3 penalty-uri (n.r. - aluzie la arbitrajul cu Sivasspor), ce pot să fac? Eu sunt de vină? Nu mi se pare corect! Toată lumea să strige ce vrea, dar rezultatele vorbesc pentru mine.

Dacă pierd 5-6 meciuri la rând, e OK. Antrenorul de la Sivasspor avea 10 meciuri fără victorie, dar oamenii i-au dat toată încrederea. Parcă e lumea mai normală la Sivasspor.

Nu am cheltuit milioanele cheltuite de alte echipe, care sunt în urma noastră. Asta e realitatea! Dacă vrem altceva, nicio problemă! De ce să mai stau aici, pe capul oamenilor, dacă ei nu mă vor? Dacă ei nu mai vor campionate și cupe europene, bravo tată!

Nu are rost să mai stau! Să vină altul și să câștige Champions League. Nu se mai poate continua cu aceste scandări. Clubul trebuie să mă susțină 100%. Altfel nu putem continua. Eu vorbesc mereu în față. Știți cine vorbește pe la spate...

L-am sunat pe patron. I-am zis să ne întâlnim și să vorbim după meciul cu Piteștiul. Indiferent ce se va întâmpla voi rămâne în istoria clubului ca cel mai bun antrenor. Nu-mi va lua nimeni rezultatele. Nu mi-e frică de nimeni!”, a adăugat antrenorul lui CFR Cluj.

„Nu am avut unde să ne antrenăm, terenurile au fost impracticabile”

Cât despre meciul cu FC Argeș de luni, 19 septembrie, ora 20:30, Petrescu a spus: „Mereu suntem pregătiți. Din păcate, nu prea am avut unde să ne antrenăm, terenurile au fost impracticabile. Astăzi ne-am pregătit în sală, dar mâine ne vom antrena normal. Sperăm ca luni să facem un meci bun.

Nu pot să vorbesc eu de terenuri, nu sunt specialist. Aș vrea să avem teren bun la Pitești, dar am văzut că nici acolo nu mai este cum a fost odată.

În România, dacă pierzi un meci e o perioadă nefastă. Ce să mai zic de două? Prepeliță a avut mereu probleme acolo, cu toate că a obținut rezultate fantastice. În fotbal așa e, mai ales în România nu te așteaptă nimeni. Nu au răbdare, uită orice faci. Așa e peste tot, și la CFR”, a mai spus „Bursucul”.

CFR Cluj ocupă momentan locul 6 în campionat, cu 15 puncte. Ardelenii sunt la 9 lungimi în spatele liderului Farul, dar au și 3 meciuri în minus. În grupa de Conference League, campioana României a obținut un singur punct în primele două runde.

