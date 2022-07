Chipciu, „U” Cluj, nu va juca împotriva fostei echipe, CFR. „Este abuziv"

Erik Lincar este nemulțumit că nu îl poate folosi pe Alexandru Chipciu contra CFR-ului.

Vestea că nu se va putea baza pe Chipciu în meciurile cu CFR Cluj nu i-a picat tocmai bine lui Erik Lincar, însă antrenorul „șepcilor roșii" este gata să accepte și această situație. Totodată, Lincar a discutat și despre cum va fi primit fostul jucător al campioanei României de către suporterii Universității, ținânt cont de trecutul acestuia.

„Chipciu are o mare experiență. Mi l-am dorit pentru poziția de atacant lateral. Și-a dorit să rămână în Cluj. Zilele trecute s-a creat o situație cu contractul lui, că nu are voie să joace contra CFR-ului. Altfel, nu am fi reușit să îl transferăm. Niciunui antrenor nu îi convine, dar până la urmă am cugetat și e important ca el să joace în celelalte etape. Ce pot să spun. Nici eu nu am fost primit foarte bine când am venit la Cluj. Toată lumea mă privea ca pe un fost stelist, dar dacă dă randament, lucrurile vor merge în favoarea lui”, a spus Erik Lincar, la Liga Digisport.

Alex Chipciu a semnat cu U Cluj, dar nu are drept de joc contra lui CFR Cluj: „Este abuziv!”

Alex Chipciu a ajuns la U Cluj, însă se pare că în contractul fotbalistului transferat de la CFR Cluj ar exista o clauză potrivit căreia acesta nu are voie să evolueze împotriva campioanei României. În caz contrar, cei de la U Cluj ar trebui să le plătească rivalilor din oraș o sumă importantă de bani.

Chipciu ar fi trebuit să mai primească niște restanțe salariale din partea celor de la CFR Cluj, iar oficialii campioanei i-au promis fotbalistului că îi vor da suma restantă cu condiția de a nu evolua împotriva CFR-ului.

Totuși, prezent în emisiunea Fotbal Club, Narcis Răducan crede că Erik Lincar ar trebui să se bazeze pe serviciile lui Chipciu, pentru că această clauză este una abuzivă.

„El poate juca fără probleme. Erik poate miza pe ambiția sa de a demonstra. Chiar dacă era un agreement, dacă nu implica o sumă de bani, nici nu stă în picioare, este abuzivă. Poate să îl folosească fără probleme. El a ales să joace la U Cluj, nu cred că suporterii lui U Cluj ar trebui să aibă suspiciuni”, a spus Narcis Răducanu.

Gabi Balint crede că cele două părți au ajuns la un acord cu privire la această clauză, astfel că această condiție trebuie îndeplinită.

„E o condiție stabilită probabil de ambele cluburi. Trebuie să fie îndeplinită, altfel nu i-ar fi dat drumul la U Cluj. Sută la sută există în scris această condiție”, este de părere Gabi Balint.

Erik Lincar știe unde să o lovească pe FCSB!

Erik Lincar, antrenorul echipei U Cluj, a prefațat meciul cu FCSB și a dat de înțeles că știe ce probleme are adversara din prima etapă.

Partida dintre FCSB și U Cluj se va disputa duminică, 17 iulie, de la ora 21:30, pe Arena Națională, în cadrul primei etape din Liga 1, denumită acum Superliga.

Înaintea acestui meci, Erik Lincar a analizat foarte bine partidele amicale pe care FCSB le-a disputat în această pauză competițională.

Totodată, antrenorul lui U Cluj a dat de înțeles că știe unde să o atace pe FCSB, știind care sunt punctele slabe ale roș-albaștrilor.

„Nici noi, nici cei de la FCSB nu suntem afectați de această regulă. Mi se pare puțin injust față de echipele care mizau pe mai mulți străini să li se spună cu două săptămâni înainte că sunt locuri limitate în echipă. Pregătim jocul contra FCSB-ului cu mare seriozitate. Am urmărit ultimele lor jocuri. Încercăm să ne facem planul foarte bine pentru meciul de duminică. Ei au avut două jocuri cu două echipe din Moldova, apoi jocul cu Mioveni de la Berceni. La Galați, a fost un joc echilibrat. Vom încerca să îi blocăm și să înscriem pe Arena Națională. Știam că Tănase va juca. A încercat să se protejeze. Cei de la Oțelul au jucat dur. Pentru un joc amical, mi s-a părut cam mult. Majoritatea jucătorilor de la FCSB au încercat să se protejeze. Au făcut și un transfer, sunt curios dacă va juca duminică. Fundașii laterali sunt cam aceiași. Singurele probleme pe care le au sunt la fundașii centrali și la mijlocașul defensiv. Noi am avut evoluții foarte bune și în Austria. Ne-am creat multe situații de a marca, dar mingea nu a intrat în poartă”, a spus Erik Lincar, potrivit Digi Sport.

