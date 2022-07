Dan Petrescu, conferință de presă de 45 de secunde: „Rezultatul nu este just”

Dan Petrescu (54 de ani), antrenorul FR Cluj, a avut parte de o „conferință-fulger” după meciul tur cu Pyunik Erevan din runda 1 preliminară a Ligii Campionilor, încheiat la egalitate, 0-0.

„Bursucului” i-au fost adresate două întrebări de către jurnaliștii locali prezenți în sală: dacă a existat vreun jucător al gazdelor care l-a surprins și dacă Pyunik, per ansamblu, a reușit să-l ia prin surprindere.

„Nu m-a surprins nimeni pentru că știam că va fi un meci dificil. Sunt campionii Armeniei, au jucători buni, nu a fost o surpriză pentru mine. În ceea ce privește meciul, am avut mai multe ocazii și trebuia să marcăm. 0-0 nu este un rezultat just. Am avut mai multe ocazii, dar e fotbal, totul e posibil”, a răspuns Dan Petrescu.

Statisticile partidei îi dau dreptate lui Dan Petrescu. CFR Cluj a fost mult mai activă pe plan ofensiv, cu 14 șuturi, 5 dintre ele cadrate. Gazdele au expediat 5 șuturi, unul singur pe poarta lui Bălgrădean.

Returul dintre CFR Cluj și FC Pyunik Erevan este programat miercuri, 13 iulie, de la ora 21:30. În eventualitatea calificării în turul 2 preliminar, CFR Cluj o va înfrunta acolo pe învingătoarea dintre Dudelange (Luxemburg) și KF Tirana (Albania). Turul acestui duel este programat în această seară, de la ora 20:30.

