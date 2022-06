Laurențiu Brănescu a semnat cu Universitatea Cluj. Portarul a trecut în carieră și pe la Juventus Torino

Universitatea Cluj l-a transferat pe Laurențiu Brănescu, un jucător trecut pe la Juventus Torino.

Laurențiu Brănescu, prezentat de Universitatea Cluj



Laurențiu Brănescu (28 de ani) este, începând de astăzi, noul jucător al Universității. Portarul cu o înălțime de 1,94 m originar din Râmnicu Vâlcea s-a alăturat lotului condus de Erik Lincar înainte de plecarea în cantonamentul din Austria.

Laurențiu Brănescu a început fotbalul la CSM Râmnicu Vâlcea, iar la vârsta de 17 ani a fost transferat de unul dintre cele mai mari cluburi ale Italiei, Juventus Torino. A jucat timp de două sezoane pentru Juventus Primavera, unde a strâns 44 de meciuri, reușind să câștige Turneul Viareggio (2011/2012) și Supercupa Italiei la nivel de juniori (2012/2013).

Deși s-a antrenat de mai multe ori alături de seniori și a făcut parte din lotul lui Juventus la câteva jocuri, Brănescu nu a apucat să debuteze pentru echipa mare a torinezilor. A făcut pasul la nivel de seniori în tricoul celor de la Stabia, echipă de Seria B unde a fost împrumutat de Juventus. A mai jucat sub formă de împrumut la Virtus Lanciano (Seria B din Italia), Haladas (Ungaria), Omonia Nicosia (Cipru).

La începutul sezonului 2016/2017, Laurențiu Brănescu ajungea sub formă de împrumut la Dinamo București. În acel an reușea să câștige Cupa Ligii României alături de „alb-roșii”. A mai jucat un an la Dinamo, bifând în total 24 de partide la echipa de pe „Ștefan cel Mare”.

Cea mai bună perioadă petrecută de Laurențiu Brănescu în afara țării a venit în sezonul 2019/2020, când a jucat pentru Kilmarnock FC, formație din prima ligă a Scoției. A stârns 30 de meciuri în poarta scoțienilor, clasându-se pe locul opt la finalul campionatului.

După o perioadă îndelungată când a jucat sub formă de împrumut, fiind legat de Juventus Torino, Laurențiu Brănescu a decis să încheie înțelegerea cu torinezii și să pornească pe un nou drum. Pe 10 ianuarie 2021, portarul ajungea la Politehnica Iași, apărând buturile ieșenilor în 18 partide de campionat.

În sezonul 2021/2022, Laurențiu Brănescu a jucat sub culorile celor de la Farul Constanța.

