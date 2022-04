Sute de decese în Cluj, în luna februarie. Numărul nașterilor a scăzut considerabil în ultimele luni

Peste 900 de decese s-au înregistrat în Cluj, în luna februarie. Numărul nașterilor este în scădere, conform ultimelor date transmise de Direcția Județeană de Statistică Cluj.

Peste 480 de copii s-au născut în luna februarie 2022, în Cluj/ Foto: depositphotos.com

În luna februarie 2022 numărul naşterilor înregistrate în judeţul Cluj a scăzut faţă de cel înregistrat în luna ianuarie 2021 și a crescut față de luna februarie 2021. În luna februarie a acestui an s-au înregistrat nașterea a 489 copii, cu 32 copii mai puțini decât în luna ianuarie 2022 și cu 20 copii mai mulți față de luna februarie 2021.

Numărul deceselor a crescut atât față de luna ianuarie 2022, precum, cât și față de luna februarie 2021. Numărul deceselor consemnate în luna februarie 2022 a fost de 921, cu 67 decese mai multe decât în luna ianuarie 2022 şi cu 214 decese mai multe decât în februarie 2021. De asemenea, în luna februarie a acestui an au fost înregistrate și două decese la copiii cu vârstă sub un an.

Citiți știrile monitorulcj.ro și pe Google News

Sporul natural (diferenţa dintre numărul născuţilor-vii şi numărul persoanelor decedate, în perioada de referinţă) este negativ (-432), numărul persoanelor decedate fiind de 1,9 ori mai mare decât cel al născuților vii.

Peste 60 de divorțuri într-o singură lungă

Conform statisticilor transmise de Direcția Județenea de Statistică Cluj, numărul divorțurilor din luna februarie 2022 a fost mai mare față de luna anterioară, precum și față de luna februarie 2021.

Numărul divorţurilor pronunţate prin hotărâri judecătoreşti definitive şi conform Legii nr. 202/2010 a fost de 63 în luna februarie 2022 cu 45 mai multe decât în luna ianuarie 2022, si cu 34 divorțuri mai multe decât în luna februarie 2021.

În luna februarie 2022 la oficiile de stare civilă din judeţul Cluj s-au înregistrat 163 căsătorii, cu 41 mai multe decât în luna ianuarie 2022 şi cu 15 mai multe decât în februarie 2021.

Explicația Direcției Județene de Statistică Cluj:

Pentru o caracterizare completă a fenomenelor demografice înregistrate în perioada martie 2020 – februarie 2022, în contextul pandemiei COVID19, trebuie avut în vedere faptul că prevederile ordonanţelor militare au introdus anumite limitări în posibilitatea de desfăşurare a unor evenimente cu mai mult de 3 persoane, au limitat deplasările în afara locuinței și în afara localității, au suspendat activitățile în spații închise, au determinat Uniunea Notarilor Publici să amâne termenele pentru dosarele de divorț aflate pe rol după sistarea stării de urgență.

De asemenea, prevederile Hotărârilor de Guvern pentru perioada stării de alertă au impus anumite limitări în ceea ce privește numărul persoanelor care se pot întâlni în locurile publice, precum și prevederi privind organizarea de evenimente la un număr foarte mic de participanți ori s-au impus măsuri de carantinare a unor localități și s-au suspendat, din nou, unele activități în spații închise. Datele trebuie interpretate în corelare cu informaţiile din surse administrative, în special cele publicate de Ministerul Sănătăţii, prin Institutul Naţional de Sănătate Publică. Datele pentru lunile anilor 2021 și 2022 sunt provizorii, fenomenele fiind prezentate după data înregistrării acestora și nu după data producerii evenimentelor demografice; din acest motiv datele aferente celor doi ani vor suporta modificări prin includerea fenomenelor înregistrate tardiv (după luna de referință) și excluderea celor înregistrate în luna de referință, dar care s-au produs în luna precedentă sau anterior acesteia și prin redistribuirea fenomenelor pe luni după data producerii, potrivit Direcției Județene de Statistică Cluj.

Foto: depositphotos.com

CITEȘTE ȘI: