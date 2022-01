Acțiune de ecologizare a pădurii Făget: „Ne-am săturat să vedem gunoaie în pădure și să așteptăm pe alții să le adune”

O acțiune de localizare și strângere a gunoaielor din Pădurea Făget va avea loc, sâmbătă, 8 ianuarie, în cadrul evenimentului „Hai să curățăm gunoaiele din pădurea Făget ”.

Acțiune de ecologizare a pădurii Făget: „Ne-am săturat să vedem gunoaie în pădure și să așteptăm pe alții să le adune”

Pădurea Făget din Cluj-Napoca este unul dintre locurile preferate de clujeni pentru relaxare. Din păcate zona respectivă se confruntă cu o problema destu de gravă și anume gunoaiele. O acțiune de ecologizare a Pădurii Făget va avea lor sâmbătă, 8 ianuarie.

„Hai să curățăm gunoaiele din pădurea Făget este un eveniment pentru toatele vârstele! Așteptăm să vă alăturați grupului local pentru a face pădurea din vecinătate mai curată și mai sigură! Ne întâlnim în față la MegaImage( vis-a-vis de str. Edgar Quinet nr.10) Sâmbătă 8 Ianuarie 2022 ora 10.00”, scrie în anunțul evenimentului.

Chiar dacă Pădurea Făget este considerată o arie protejată, „unele gunoaie sunt atât de adânc îngropate în pământ încât fac parte din peisaj”. Această acțiune a pornit din dorința unei persoane care locuiește în zonă de a face pădurea mai curate și mai sigură.

„Eu îmi doresc doar ca această acțiune să fie prima din multe care vor urma. Eu locuiesc lângă pădure și ies deseori cu copiii și pisica în acea zonă. Ieri dimineață (3 ianuarie-n.r) am făcut o plimbare dar de data asta am luat cu noi (doar) doi saci de gunoi ca să adunăm gunoaiele întâlnite. De asemenea aveam și 4 bețe de adunat gunoaiele pe care le foloseam și la alte acțiuni la domiciliul precedent. Copiii( 7, respectiv 4 ani) au adunat gunoaiele întâlnite iar eu le țineam sacul de gunoi.

Am învățat copiii să nu lase niciodată în urma lor gunoaie și să adune când văd în jurul lor. Ideea a venit de la faptul că ne-am săturat să vedem gunoaie în pădure și să așteptăm pe alții să le adune. Așa că dintr-o plimbare în pădure am facut o mică acțiune de adunare a gunoaielor cu copiii și am fost mândrii de noi. Din păcate am avut doar 2 saci de gunoi cu noi, însă de acum ducem toată rola( din păcate e nevoie). Unele gunoaie sunt atât de adânc îngropate în pământ că deja fac parte din peisaj... ”, a declarat pentru monitorulcj.ro, Dora Falub, organizatoarea evenimentului.

CITEȘTE ȘI: