O tânără din Cluj va reprezenta România la Campionatul mondial de breakdance de la Paris

O tânără de 30 de ani stabilită în Cluj, Simina Poinar, va reprezenta România, în 4 decembrie, la prima ediţie a Campionatului mondial de breaking, denumirea oficială a breakdance-ului, ce va avea loc la Paris.

Simina Poinar, va reprezenta România, în 4 decembrie, la prima ediţie a Campionatului mondial de breaking (breakdance) la Paris/ foto: bihon.ro

Absolventă a Facultăţii de Ştiinţe Economice din Cluj-Napoca, specializarea Afaceri Internaţionale, Simina are şi un master în inginerie economică la Politehnica din Bucureşti şi un program Erasmus+ la Viena. După facultate s-a stabilit în Cluj.

Având în faţă Mondialele, se antrenează zilnic, atât prin dans, cât şi antrenamente fizice, cu alergare şi de tip fitness. Pregătirea este complexă, ca şi jurizarea, afirmă ea.

Născută în Oradea, Simina a descoperit breakdance-ul acum 15 ani, pe când era elevă la liceu. După ce făcuse atletism de performanţă, avea nevoie de o activitate extraşcolară, legată tot de sport, şi din întâmplare, a văzut într-un spectacol - în care dansa şi sora ei - un grup de băieţi bihoreni, numit Original, dansând breakdance.

Breakdance-ul, o pasiune

De la 15 ani pasionată de acest sport, Simina azi, la 30 de ani, este programator IT, predă breaking copiilor şi adulţilor, conduce proiecte sociale şi totul în viaţa ei se învârte în jurul unei pasiuni, breakdance-ul.

„Deşi încă lumea îl cunoaşte sub denumirea breakdance, vreau să spun că denumirea oficială este breaking, acceptată de comunitatea de dansatori şi care se va folosi tot mai mult de acum încolo. Îmi place breakingul pentru că mă ajută să mă regăsesc de fiecare dată când dansez. De fiecare dată găsesc ceva nou la mine. De fiecare dacă îmi depăşesc o nouă limită. Dacă sunt supărată, îmi trece repede. Când intru în sala de dans uit de tot. Pur şi simplu, mă detaşez. Sunt în lumea mea. E ca orice artă. Cred că oricare artist poate spune asta despre arta lui. E şi sport e şi artă în acelaşi timp”, a spus, pentru AGERPRES, Simina Poinar.

Breakingul, disciplină la Jocurile Olimpice din 2024

În 2020, Comitetul olimpic a acceptat breakingul ca disciplină la Jocurile Olimpice din anul 2024, ce vor avea loc la Paris. Începând cu anul 2021, au avut loc deja câteva competiţii premergătoare Jocurilor olimpice.

Astfel, la Campionatul naţional al României, ce a avut loc la Timişoara, în mai 2021, Simina Poinar a câştigat titlul de campioană naţională.

În iunie, la Campionatul european de la Soci, Rusia, a participat şi o delegaţie română, prima reprezentare a ţării noastre în acest context. Simina a concurat doar la individual şi s-a calificat pe locul 23, obţinând cea mai bună clasare în rândul dansatorilor români din lot. Un băiat a intrat în top 32. "Undeva pe la mijloc atât la fete, cât şi băieţi", afirmă ea. Pe echipe, trupa din România, alcătuită din cinci sportivi, a obţinut un loc şi mai bun, locul 10.

A câștigat Cupa României

Simina Poinar a mai câştigat, în 14 noiembrie, şi Cupa României, la Bucureşti, astfel încât ea va reprezenta România la Campionatul mondial alături de tânăra plasată pe locul doi. Din partea României, la Mondial, vor participa două fete şi doi băieţi, fiind organizate doar probe individuale.

Competiţia mondială se desfăşoară sub egida Federaţiei Mondiale de Dans Sportiv, cu competiţii individuale la categoria 16 plus, fete „1 vs 1”, respectiv băieţi „1 vs 1”.

„1 versus 1 înseamnă că ne duelăm, să zic aşa, într-un sistem battle în care suntem unul în faţa celuilalt şi se câştigă ca la tenis, cum ar veni, dar pe baza a ceea ce faci, a ceea ce prezinţi dansând, faţă de oponentul tău. DJ-ul pune muzica, câte o melodie diferită pentru fiecare battle, confruntare, în parte. Fiecare intră pe rând şi dansează. În stilul freestyle. Se punctează abilităţile fizice, originalitatea, muzicalitatea, felul în care răspunzi oponentului. Iar juriul pe baza unui sistem de jurizare numit Trivium, şi în sistem piramidal, alege cine câştigă şi merge mai departe”, a explicat Simina.

Este interesant, spune ea, că melodiile diferite sunt o provocare şi o ocazie de a arăta ce ştii şi ce poţi, de a exprima un nivel de pregătire nu numai fizic, ci şi mental şi sufletesc.

CITEȘTE ȘI: