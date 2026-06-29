Primăria Cluj-Napoca organizează ateliere de vacanță pentru copii. Emil Boc: „Alocăm un milion de lei!”

Primăria Cluj-Napoca va organiza, în această vară, un program pilot de ateliere de vacanță pentru elevii din ciclul primar, în parteneriat cu Inspectoratul Școlar.

Primăria Cluj-Napoca va organiza, în această vară, un program pilot de ateliere de vacanță pentru elevii din ciclul primar, în parteneriat cu Inspectoratul Școlar. | Foto: captură video / Facebook Emil Boc

Primăria Cluj-Napoca pune la dispoziția părinților și elevilor un program pilot de ateliere de vacanță, desfășurat în două școli din municipiu.

Proiectul, finanțat cu un milion de lei din bugetul local, oferă copiilor activități educaționale și recreative pe perioada vacanței de vară.

Program pilot în două școli din Cluj-Napoca

Potrivit primarului, în această vară vor fi organizate ateliere de vacanță la două unități de învățământ din municipiu, fiecare urmând să pună la dispoziție câte 120 de locuri pentru elevii din ciclul primar.

„Pentru a veni în sprijinul părinților și copiilor, organizăm pe perioada verii, în parteneriat cu Inspectoratul Școlar, așa-numitele ateliere de vacanță, adică activități educaționale, de supraveghere și recreere pentru copiii din ciclul primar”, a transmis Emil Boc pe pagina sa de Facebook.

Primăria alocă un milion de lei pentru proiect

Edilul a precizat că Primăria Cluj-Napoca va aloca un milion de lei pentru desfășurarea programului și speră ca acesta să fie extins în următorii ani și în alte școli din oraș.

„Primăria alocă un milion de lei pentru acest program, în vederea acoperirii cheltuielilor educaționale și sperăm să îl putem multiplica în anii viitori și la alte școli”, a declarat primarul.

În prima etapă, prioritate la înscriere vor avea elevii celor două unități de învățământ incluse în programul pilot. Dacă vor rămâne locuri disponibile, acestea vor putea fi ocupate și de copii de la alte școli din municipiu.

Potrivit lui Emil Boc, prin acest proiect copiii vor participa la activități educaționale și recreative, sub supravegherea profesorilor, în timp ce părinții vor avea o soluție pentru perioada vacanței de vară, atunci când programul de lucru nu le permite să rămână acasă.

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