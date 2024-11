CERT Transilvania devine pentru un nou an „Moș Crăciun” pentru copiii din Apuseni. Peste 1.300 de cadouri vor fi pregătite.

Sute de copii de la munte din Apuseni, dar și cei din centrele de plasament de pe lângă Cluj, vor primi cadouri de Crăciun. Inițiativa aparține Asociației CERT Transilvania, care luptă împotriva abandonului școlar și stimulează copiii să meargă la școală.

CERT Transilvania devine pentru un nou an „Moș Crăciun” pentru copiii din Apuseni| Foto: CERT Transilvania - Facebook

Asociația CERT Transilvania desfășoară o acțiune umanitară, care va aduce sute de zâmbete pe fețele unor copii.





Este vorba despre acțiunea „Shoebox” prin care donatorii pregătesc cadouri personalizate pentru copiii de la munte din Apuseni și din centrele de plasament de pe lângă Cluj, de Crăciun.

„E vremea pentru pregătit magie și împachetat bucurie! Haide în echipa lui Moș Crăciun! Alături de familie, colegi de serviciu, prieteni, pregătiți minim 10 cadouri personalizate tip ShoeBox și deveniți motivul pentru care minim 10 copii vor zâmbi de sărbători.

Lasă-ne un mesaj sau scrie-ne pe adresa secretariat@cert-transilvania.ro, iar noi vă vom oferi toate detaliile necesare pentru pregătirea celor mai frumoase cadouri. Tot noi ne vom ocupa de preluarea, centralizarea și livrarea surprizelor către copiii din Apuseni”, au transmis cei de la CERT Transilvania.

Campania „Shoebox” a luat naștere din dorința de a le face copiilor din zona de munte și centrele de plasament un Crăciun mai fericit.

Ce trebuie să conțină cadoul?

Conținutul cadoului trebuie să fie unul personalizat după vârsta și genul copilului. Fiecare donator primește un copil pentru care să pregătească un cadou.

În pachet, donatorul poate să adauge haine, încălțăminte, articole de iarnă precum fular sau căciulă sau mănuși, dar și creioane, carioci sau dulciuri.

„Suntem în faza în care suntem asaltați de cereri pentru a atribui la fiecare persoană copii pentru cadouri. Până la mijlocul lunii decembrie trebuie să avem toate cadourile pregătite pentru că dorim ca în ultima săptămână de școală să mergem să le distribuim.

În cutiuță se pun lucruri reprezentative pentru perioada Crăciunului, începând de la dulciuri, carioci, creioane, până la o pereche de mănuși, fulare, cizmulițe, căciuli, orice, dar obligatoriu, lucruri noi (…) (Există lucruri care nu pot fi puse în cadouri? - n.red.) Produse perisabile și obiecte de valoare mari precum ceasuri, telefoane. Nu recomandăm să se pună aceste lucruri”, a declarat pentru monitorulcj.ro Dan Jecan, președintele CERT Transilvania.

Dan Jecan a adăugat că a fost aleasă dimensiunea unei cutii de pantofi pentru cadouri ca să nu existe discriminare între copii.

„Noi am mers pe recomandarea să nu se depășească o anumită dimensiune. Să nu putem cadouri în cutii de dimensiunea unui televizor sau aragaz. O cutie de pantofi are dimensiunea de 40 de cm pe 20-25 de cm. Cu toții știm ce dimensiune are. Nu este problemă dacă este cutie de ghete sau cizme, dar să nu fie o cutie de la un frigider pentru că atunci dăm naștere la sentimente ciudate asupra copiilor. Nu dorim ca un copil să primească un cadou pe dimensiunea unei cutii de pantofi și celălalt un cadou de 3-4 ori mai mare pentru că cel care a primit cutia normală o să se întrebe cu ce a greșit”, a adăugat Dan Jecan.

În acest an cei de la CERT Transilvania doresc să ajungă la 1.400 de copii.

Despre CERT Transilvania

Asociația CERT-Transilvania, Detașamentul de Intervenție în Caz de Dezastre – a fost înființată, în anul 2009 de un grup de prieteni, pasionați de off-road și motoare puternice scopul lor fiind acela de a ajuta oamenii aflați în situații dificile, bătrâni necăjiți și copii izolați care locuiesc în zone greu accesibile ale Munților Apuseni. Alături de latura umanitară, ei urmăresc să ofere sprijin comunității în care trăim, prin acțiuni legate de mediul înconjurător și de formarea spiritului civic în rândul tinerilor.

Având logistica necesară, voluntarii CERT intervin acolo unde este mai mare nevoie, prin acțiuni de distribuție alimente, împădurire, ecologizare, intervenție la dezastre, renovare unități de învățământ, încurajarea copiilor din medii defavorizate să își continue studiile.

Ei au în vedere cazuri sociale, familii care trăiesc în zone izolate, la care accesul este dificil sau uneori imposibil fără mașini echipate special.

„Vrem să ajutăm atunci când e nevoie de noi și credem cu tărie în puterea binelui. Pentru noi, zâmbetul și acel «Mulțumesc!» spus de omul pe care l-am ajutat sunt suficiente.

Urcăm în vârf de munte, acolo unde nimeni nu mai ajunge, coborâm în cele mai adânci văi dacă cineva are nevoie de ajutorul nostru. Totul e să aflăm…vom fi cu siguranță acolo”, spun cei de la CERT Transilvania.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: