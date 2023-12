190 de copii vulnerabili din Cluj și alte trei județe au primit cadouri împachetate de alți copii. FOTO

Asociația Educalise din Cluj-Napoca a oferit pachete de Crăciun unui număr de 190 de copii care provin din medii defavorizate. Cadourile au fost împachetate de alți copii care și-au dorit să lucreze pentru „Moș Crăciun”.

Ediția din 2023 a „Ghetuțelor Bucuriei”, o campanie derulată de cinci ani de Asociația Educalise din Cluj-Napoca, a ajuns la final. În acest an, 190 de copii din medii defavorizate din județele Cluj, Mureș, Brașov și Vâlcea, au primit, în pragul Crăciunului, inclusiv în 24 decembrie, pachete cu ghetuțe noi, haine groase, dulciuri, fructe și rechizite.

Aproape toate cadourile au fost împachetate și pregătite de copii din școli și grădinițe din Cluj-Napoca, Asociația Educalise dorind, astfel, să păstreze și componenta educativă a „Ghetuțelor Bucuriei”.

„Copiii își doresc sa lucreze pentru Moș, lumea lor este plină de ateliere cu jucării și pozne, împachetatul darurilor cu ei are ca scop învățarea empatiei, bunătății și a dăruirii. Copiii sunt receptivi și fericiți că pot sări în ajutor. De exemplu, la o împachetare, un copil s-a descălțat și a vrut să își dăruiască ghetutele. Puterea exemplului vine din noi toți și de cele mai multe ori avem mult de învățat de la copii”, a declarat Mădălina Hada, cofondatoare a Asociației Educalise

Campania din acest an, una aniversară, s-a încheiat în data de 14 decembrie, cu o gală caritabilă. Banii din biletele vândute la gală au fost folosiți exclusiv pentru pachetele celor 190 de copii. Participanții prezenți la eveniment au fost înscriși într-o tombolă, unde au putut câștiga diverse premii oferite de organizatori, de la cine festive, până la decorațiuni pentru sărbători și ghiduri de somn pentru copii.

49.000 lei, strânși în mai puțin de jumătate de lună

Atunci când au demarat cea de a cincea ediție a campaniei „Ghetuțele Bucuriei”, cele două organizatoare, Cristina Sălăgean și Mădălina Hada, nu s-au gândit că vor ajunge să strângă, în mai puțin de jumătate de lună, suma de 49.000 lei. Asta le-a permis nu doar să suplimenteze numărul copiilor beneficiari, ci să ducă bucurie în dar și familiilor acelor copii. Așadar, au cumpărat și pilote, lenjerii de pat, obiecte de igienă sau scutece, alimente și alte materiale necesare bebelșilor, frați ai copiilor care au primit ghetuțe.

„Suntem profund recunoscătoare comunității din jurul nostru, împreună am reușit să ducem la bun sfârșit și această a 5-a ediție aniversară a proiectului „Ghetuțele Bucuriei”. De-a lungul acestor ani, am adus bucurie unui număr de peste 700 de copilași și familiilor lor. Și nu ne vom opri aici. Cu atât mai mult cu cât, an de an, se alătură cauzelor noastre oameni de bine, cum au fost în acest an Chef Bogdan Rusu și soții Bianca și Andrei Trifan. Pe viitor, ne dorim sa reușim să sprijinim familiile beneficiare și, cu precădere, copiii din aceste familii, motivandu-i sa meargă la școală și să nu abandoneze cursurile, întrucât, precum o spune și mottoul nostru, credem cu tărie că educația de astăzi schimbă lumea de mâine. În acest sens, perioada dintre sărbătorile de iarnă ne găsește construind un proiect menit să scadă rata abandonului școlar, pe care îl vom desfășura în două comunități din judetele Cluj și Mureș în perioada ianuarie-februarie 2024”, a declarat Cristina Sălăgean, cofondatoare a Asociației Educalise

