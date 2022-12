200 de copii din familii sărace, din Cluj și alte 4 județe, au avut ghete noi de Crăciun! Băiețel: „Mă bucur mult!” VIDEO

Aproape 200 de copii cu situație materială grea din Cluj și alte patru județe din țară au primit ghete noi, dulciuri, mâncare și „daruri de suflet” de Crăciun.

Asociația Educalise a împărțit ghete și „daruri de suflet” copiilor din familii sărace, de Crăciun / Foto: Asociația Educalise

192 de copii cu situație materială grea, din 9 localități, de pe raza județelor Cluj, Sălaj, Alba, Brașov, Vâlcea, au primit, în pragul Crăciunului, o mică bucurie: ghete noi, coșuri cu dulciuri și alimente, dar și daruri de suflet - cărți și jocuri. Ei sunt beneficiarii campaniei umanitare „Ghetuțele Bucuriei” 2022, derulată de 4 ani, de Asociația Educalise.

Copiii au vârste cuprinse între 2 și 17 ani, provin, majoritatea, din familii monoparentale sau sunt crescuți de bunici în condiții materiale greu de imaginat. Aproape toți trăiesc în mediul rural.

„Mă bucur mult că ați venit și în acest an, ghetele de anul trecut, le am acum în picioare, dar îmi sunt cam strâmte și vreau să le dau fratelui meu mijlociu. Mai merg purtate. Voi împărți toate dulciurile cu ceilalți 4 frați și surori și le voi citi poveștile din carte celor mai mici. Eu sunt cel mai mare și știu să citesc cel mai bine din casă, mai bine și ca mami și tati”, a spus Alex, un băiat de 12 ani din județul Cluj, care a fost și în acest an pe lista de beneficiari ai campaniei.

Bucuria a fost mare și în rândul părinților, la vederea spiridușilor din Asociația Educalise.

„Datorită acestor cadouri ne putem bucura împreună de sărbători. Așa ajunge și la noi Moșul, prin bucuria copiilor. În plus, ne ajută să trecem mai ușor prin iarnă, fără grija încălțămintei rupte. Așa, poate îi mai ferește si de răceli”, a spus Maria, o mamă din județul Cluj, ai cărei copii sunt beneficiarii campaniei „Ghetuțele Bucuriei”

Copiii deschis cadourile primite de la Asociația Educalise / Foto: Asociația Educalise

Campanie umanitară cu rol educativ

În acest an, rolul de spiriduși ai campaniei „Ghetuțele Bucuriei”, a fost îndeplinit nu doar de fondatoarele Asociației Educalise, ci și de membrii familiilor care au donat bani, pentru cele 192 de pachete. Astfel, spiridușii care au dus ghetuțele bucuriei au poposit în localitățile: Frata, Cătina, Aruncuta (jud. Cluj), Dragu, Poarta Sălajului, Zalău (jud. Sălaj), Aiud (jud. Alba), Șoarș (jud. Brașov), Geamăna (jud. Vâlcea).

„Campania din acest an a lăsat o amprentă puternică asupra copiilor, atât a celor din mediul rural care au primit cadourile, cât și a micilor spiriduși din rândurile familiilor donatoare. Este o lecție de viitor pentru copiii donatorilor și dorim să păstrăm această latură educațională a proiectului nostru - este parte din angajamentul nostru, de a contribui la formarea viitoarei generații. Pentru că noi credem cu tărie că educația de astăzi schimbă lumea de mâine. Iar ce loc ar putea fi mai bun sa facem asta decât acasă și în cercul nostru de prieteni, pornind cu proprii noștri copii”, a declarat Cristina Sălăgean, cofondatoare a Asociației Educalise.

„Ce este cel mai frumos în această campanie, este ca avem foarte multi oameni care s-au implicat, fără de care nu am fi reușit să ducem proiectul la final. Împreuna cu ei invățăm să dăruim, de la mic la mare, fiecare în felul lui. La schimb primim chiar ceea ce împărțim, bucurie”, a completat Mădălina Hada, cofondatoare a Asociației Educalise.

Fiecare pachet livrat beneficiarilor a avut o valoare de 230 de lei și conținea o pereche de ghete noi, șosete, un polar, un joc, o carte, fructe și dulciuri. Acolo unde a fost nevoie, spiridușii Educalise au suplimentat darurile cu alimente și produse de curățenie.

Despre Asociția Educalise

Asociția Educalise a fost fondată, în 2019, de Mădălina Hada și Cristina Sălăgean, două mame, cu job-uri full time, care în timpul liber au decis să se implice în proiecte caritabile. Fie că era vorba de pictat săli și holuri în spitale de copii, dotarea unor unități sanitare cu aparatură medicală sau amenajarea unor săli multimedia pentru acces mai facil la educație, Mădălina și Cristina spuneau prezent. Iar de 4 ani și-au unit forțele sub numele Educalise și continuă să se implice în acțiuni și proiecte sociale și să facă lucrurile să se întâmple.

