Cafeneaua socială Cofeels, salvată de la faliment cu ajutorul comunității! Patron: „Sunt copleșit de cât de tare ați reacționat!”

Cafeneaua socială Cofeels din Cluj-Napoca a fost salvată de la faliment cu ajutorul comunității. Afacerea este dedicată persoanelor cu dizabilități.

Foto: Cofeels - Facebook

În urmă cu câteva zile, patronul Cofeels, o cafenea din Cluj care susține persoanele cu dizabilități, a lansat un apel la susținere, fiindcă afacerea sa era în pericol să se închidă. Rapid, oamenii s-au mobilizat și au început să plaseze comenzi pentru seturi de cafea.

În postarea inițială, patronul Cofeels anunța că mai are nevoie să vândă circa 2500 de pachete de cafea ca să poată acoperi datoriile. În trei zile, peste 4000 de comenzi au fost făcute pentru pachete de cafea:

„N-am crezut că-i posibil să ajungem la peste 4000 de pachete. Am oprit comenzile și se pot plasa doar precomenzi. Este important să spun și aici că absolut toate comenzile vor fi livrate! O sa dureze, însă eu vă promit că fac tot ce pot ca să expediem toate comenzile până pe 15 decembrie. Comenzile plasate cu ridicare din locație: după ce procesăm comanda (împachetat) te vom apela și-ți vom spune că e gata de ridicat. Spațiul nostru este limitat și ne-ar ajuta dacă veți putea veni să ridicați comenzile în 24 de ore de la momentul în care vă vom anunțat că poate fi ridicată comanda”, transmite patronul cafenelei, prin intermediul paginii de Facebook Cofeels.

Cofeels este prima cafenea socială din Transilvania. Aici, o parte din angajați sunt persoane cu dizabilități. Cafeneaua din Cluj-Napoca este organizată ca un SRL, însă există un aspect care o deosebește de orice altă cafenea din Transilvania: 90% din profit este destinat scopului social.

Patronul le-a mulțumit oamenilor care l-au susținut:

„Alex Dima iți sunt foarte recunoscător că, fără vreo obligație, ai dat acel share care s-a viralizat în comunitatea ta! Săru` mâna! 5 to go mi-ai făcut o surpriză foarte frumoasă când ai lăsat acel comentariu. Iar interviul cu Radu Savopol de la podcastul #GrowingTogetherPodcast m-a inspirat să aduc și mai multă diversitate în viața oaspeților mei. Vă sunt recunoscător și celor care ați spus că n-a fost bine ce am făcut. Niciodată n-aveam cum să știu dacă va fi bine sau nu să scriu acea postare. Nici eu n-am fost 100% convins că voi ajunge așa repede la obiectiv. Însă reacția comunității mi-a dat multă încredere!

Săru` mâna oamenilor! Sunt copleșit cât de tare ați reacționat și mă bucur din tot sufletul că veți avea la masa de Crăciun cafeaua noastră, e o onoare! Mă înclin. După acest eveniment sper să avem mai des curajul să spunem public și lucrurile alea grele care ne fac să mai rupem proiecția perfecțiunii din online și să ne dăm șansa să fim oameni buni! Mulțumesc din suflet, oameni buni! #oameniisuntincafrumosi”, se mai arată în postarea Cofeels.

