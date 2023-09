Sociologul Gelu Duminică: „Problema majoră e modul în care statul percepe consumul de alcool și drog - ca niște surse de bani!”

Societatea românească are o toleranță excesivă la consumul de alcool, spune sociologul Gelu Duminică, iar efectele consumului de droguri sunt „ascunse”, chiar dacă „realitatea din teren este violentă și dezastruoasă”.

Efectele consumului excesiv de alcool și consumului de droguri „răsună” tot mai puternic în România, în special în incidentele petrecute în traficul rutier. Sociologul Gelu Duminică explică faptul că un rol important în modul în această privință îl are și versurile care normalizează consumul de drog și alcool din muzica românească.

Cu toate acestea, factorii principali care au dus la o situație dezastruoasă privind consumul de drog și alcool au strânsă legătură cu modul în care e structurată societatea, dar și cu neglijența și incompetența statului român.

Sociologul Gelu Duminică a explicat cum autoritățile statului preferă să ia bani sau să închidă ochii atunci când se întâmplă tragedii pe fondul consumului de alcool sau droguri, în loc să investească timp și resurse în centre pentru reabilitare sau în promovarea unui consum de alcool responsabil.

„Da, parte din muzica românească este plină de versuri care normalizează consumul de drog și alcool. Multe din melodiile care au astfel de versuri sunt difuzate de posturile de radio și tv de specialitate de ani de zile. Niciodată (repet: niciodată) societatea românească nu a avut o reacție asemănătoare cu cele pe care un trapp-ist le-a generat cu versurile sale misogine, și chiar și în acel caz vorbim despre o dezbatere prost orientată, „modelul” nefiind factorul fundamental în dezvoltarea unor astfel de comportamente adverse. Din punctul meu de vedere, modul în care dezbatem atunci când apar astfel de situații spune despre societate.

Pe scurt, explic unde greșim în această zonă:

1. Avem o toleranță excesivă la consumul de alcool. «Chefliul» este privit, de foarte multe ori, cu simpatie și alcoolul, chiar dacă recunosc că «mamă, sunt beată», ne conduce către epifanie. Nu de alta, însă conform unui studiu, România este campioana consumului de alcool la nivelul UE cu 11 litri/capita/an (spre comparație, consumul de brânză dacică e de 5 kg de an). Prea puțin ne interesează că alcoolul este, statistic, principala cauză a accidentelor de trafic, are efecte devastatoare asupra inimii și ficatului, poate dăuna fătului dacă este consumat în timpul sarcinii, contribuie la foarte grave de depresie si generează violență sau agresivitate în relații. Noi preferăm să-l tratăm ca adjuvant pentru destindere și distracție nevinovată, chiar dacă situația din teren ne izbește cu argumente contrare. Politicienii noștri preferă doar să accizeze (să ia banii) și să nu acționeze pentru a promova un consum responsabil. Și de aici, situația nu are decât un sens de dezvoltare și anume cel îndreptat către escaladare.

2. Consumul de drog a fost multă vreme subiect tabu pentru societatea românească și considerat specific «țărilor occidentale, decadente și burgheze». Globalizarea a dus către dezvoltarea activității rețelelor și către Est și portul Constanța a devenit o poartă importantă de intrare a stupefientelor în Europa. Conform MAI, capturile de drog sunt la ordinea zilei și tone de heroină sunt identificate anual (în 2021 s-a reușit chiar capturarea a 1.5 tone dintr-un foc, fiind la acea vreme a doua cea mai mare cantitate reținută la nivel european). Chiar dacă avem scannere de verificare moderne cumpărate de ani buni care ar putea ajuta Poliția de Frontieră să identifice mult mai ușor drogurile, ele zac nefolosite în niște depozite devenind fier vechi. De ce? De aia! În aceeași paradigmă de ascundere și bagatelizare a efectelor consumului de drog am rămas și acum, chiar dacă realitatea din teren este violentă și dezastruoasă. Nu facem campanii, nu avem centre de dezintoxicare și reabilitare și Ministrul de Interne în funcție ne spune că «statul a pierdut lupta cu rețelele de trafic de droguri». De fapt, și aici problema majoră este a modului în care statul percepe consumul de alcool și drog, și anume ca niște surse de bani! Prima pentru stat, a doua pentru șmecherii mult prea des protejați de oamenii care reprezintă statul”, a explicat sociologul Gelu Duminică.

