Oameni mici cu vise mari! Talentul de la Pata Rât. La 12 ani, Darius vrea să ajungă la facultate și să devină artist!

Darius Ludwig, un băiețel de doar 12 ani, va avea prima lui expoziție la festivalul Khetane de la Pata Rât.

Tânărul artist Darius Ludwig, 12 ani, trăiește și lucrează în Colonia Coastei din Cluj-Napoca. Artistul își expune lucrările pentru prima dată la Khetane, festivalul comunitar al Pata Râtului.

Expoziția poate fi vizitată în Dallas, între 13-14 august, orele 13:00-23:30.

„Aveam 5 ani când am început să desenez. Am început cu un caiet mare și am desenat diferite personaje din mintea mea. Am inventat ceva… o boabă de fasole, am făcut fața și picioarele și i-am zis Benga. Ce făcea Benga? Mai mult se juca și practic eram eu în desenul acela. Folosesc orice, desenez cu orice, dacă am cariocă, folosesc carioca sau cu creionul. Nu sunt elev la vreo școală de artă, sunt elev la Traian Dârjan, aproape de aeroport. Acolo învăț. Vreau să dau la o școală de arte și să mă fac artist”, a spus Darius pentru Radio Pata.

